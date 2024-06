Hrůza, závory se zvedly, říká svědkyně. Vlak jel po zavřené koleji, uvedl ministr

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Hrozné. Závory se zvedly. Svítila bílá světla. Autobus se pohnul a bum. Byla jsem třicet metrů od havárie. Strašné,“ popsala pro portál Regióny.sk Renáta, očitá svědkyně nehody nedaleko Nových Zámků, při níž se ve čtvrtek srazil autobus s vlakem. Zemřelo sedm lidí a nejméně pět je zraněných.

Podle Ráže jel vlak po trati, jež byla pro vlakovou dopravu uzavřena. Nyní je předmětem vyšetřování, jak se vlak na uzavřené koleji ocitl. Ministr zmínil možné selhání lidského faktoru. Podle ředitele slovenských železnic Alexandera Saka jde v zemi patrně o první železniční nehodu tohoto druhu.

„Nehodu způsobilo více faktorů. V první řadě to bylo počasí, které den předtím způsobilo záplavu a výluku jedné koleje na této trati. Vlak, který se na ní objevil, tam neměl co dělat. Předběžné výsledky vyšetřování ukazují, že nedošlo k systémovému ani technickému selhání, pravděpodobně šlo o selhání lidského faktoru,“ řekl ministr.

Dodal, že na uzavřené koleji nebyl kvůli její výluce zapnutý systém řízení závor pro chráněný přejezd, když se vlak střetl s autobusem. O nefunkční signalizaci mluví i svědkyně Renáta a místní obyvatelé. V tu chvíli místem projížděly dva vlaky v opačných směrech. A zatímco nejdřív svítila červená a první vlak jedoucí směrem na Nové Zámky projel, u druhého už se prý závory zvedly a i bílé světlo autobusu naznačilo, že může jet.

„Najednou přišlo troubení vlaku a náraz. Neumím se z toho vzpamatovat, hrozný zážitek,“ pokračovala žena. Sako doplnil, že do kolejiště vjelo osobní auto a po něm linkový autobus, do kterého narazil mezinárodní rychlík.

Na přejezd je prý špatně vidět

Renáta také řekla, že pak uviděla dým a cestující, kteří začali vystupovat. „Volala jsem manželovi, aby pro mě přijel, bydlíme padesát kilometrů od Nových Zámků ve Štúrovu. Oslovila jsem jeden indický pár, žena byla těhotná, aby jeli se mnou, že je svezeme do Ostřihomi a odtud budou moct jet do Budapešti, kam měli namířeno,“ dodala Renáta.

Bulvární portál Topky.sk přinesl svědectví také Slovenky Kataríny, která jela ve vlaku a uvedla, že souprava právě opustila stanici Nové Zámky. „My ve vlaku jsme cítili náraz a to jsem hned věděla, že jsme do něčeho vrazili,“ uvedla.

Na sociálních sítích pak údajně lidé diskutují i tom, že je na přejezd špatně vidět a je tak možné, že řidič autobusu druhý vlak nemusel spatřit. „Já když tam zastavím a jsem první auto, opravdu nevidím, protože jsou tam husté keře. Je to v zatáčce a do kopce. Museli byste už stát na koleji, abyste to dobře viděli,“ napsala. Skutečné příčiny nehody nicméně nadále vyšetřuje policie.

„V tomto stádiu je předčasné mluvit o tom, zda selhal lidský faktor nebo technika. Uděláme všechno pro to, abychom tuto tragickou nehodu vyšetřili,“ podotkl po nehodě slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok. Policie na místě v noci zajišťovala důkazy, přítomný byl podle agentury TASR i znalec odboru silniční dopravy. Kynologové se psy prohledávali okolí nehody.

Vlaková doprava v úseku Nové Zámky - Dvory nad Žitavou byla podle slovenského národního dopravce ZSSK obnovena po jedné koleji ve 3:05. vlaky tam ráno nabíraly minimální zpoždění. V době výluky jezdily mezinárodní vlaky odklonem přes maďarskou Rajku.

Rychlík EuroCity (EC) 279 jel z Prahy do Budapešti a bylo v něm sto až dvě stě lidí. Lokomotiva a strojvedoucí patřili Českým drahám (ČD), vlaková souprava a doprovodný personál Železniční společnosti Slovensko (ZSSK). V autobuse na místní lince mezi Novými Zámky a vesnicí Kolta bylo osm lidí a řidič, který nehodu přežil.

Na portálu Donio krátce po havárii vznikla sbírka pro pozůstalé a těžce zraněné. Dosud se vybralo necelých 13 tisíc eur (přes 320 tisíc korun).