V Saúdské Arábii hořela dvě ropná zařízení. Zasáhly je střely z dronu

Její vojenský mluvčí Jahjá Saría podle agentury Reuters prohlásil, že Húsíové nasadili proti ropným zařízením v Abkajku a Churajsu deset dronů. Pohrozil zároveň rozšířením rozsahu útoků na cíle v Saúdské Arábii, která stojí v čele koalice, která proti húsíjským rebelům bojuje v Jemenu.

„Jedinou možností pro saúdskou vládu je zastavit útoky proti nám,“ řekl Saría, jinak se útoky húsíjských povstalců na cíle v saúdském království budou jen zhoršovat.

Abkajk ve východní provincii je největší ropné pole na světě. Produkuje se tam většina ropy, kterou Saúdská Arábie vyváží z Perského zálivu.



V prohlášení ministerstva není zmínky o tom, kdo stojí za sobotními útoky. Podobné útoky provedli v minulosti jemenští povstalečtí Húsíové, k sobotní akci se ale zatím nepřihlásili.



