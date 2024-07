Třicítka a přednost zprava. Mikulov se bouří proti změnám, které město zatajilo

„S omezením rychlosti by lidé v zásadě souhlasili, hlavní problém je přednost zprava, a to hlavně v Pavlovské ulici, kde je ta úprava nesmyslná a problematická. Dopravu to naopak ztížilo. A ruku v ruce s tím jde, že to nebylo nikde publikované, všichni jsme byli postavení před hotovou věc,“ shrnuje Viktor Frank důvody, proč na pondělí svolal protest, při kterém odpůrci nového systému projížděli městem a troubili. Zapojila se minimálně stovka aut.

Když dal opoziční zastupitel Richard Stacha (Přísaha) na sociální sítě anketu, jestli si lidé přejí značky, nebo přednost zprava, dopadlo to drtivě 1 081:17 ve prospěch původního řešení. Ani on jako zástupce města o změně nevěděl.

„Bylo to šikovně zahrané, asi deset dnů zpět v kinosále prezentovali před lidmi parkovací systém a údajně to zaznělo mezi řádky. S tím u tak zásadního kroku absolutně nesouhlasím, musí být konzultován se všemi, klidně vypsat referendum,“ myslí si Stacha, podle něhož by si vládnoucí politici měli nasypat popel na hlavu. „Radní mohou rozhodnutí okamžitě zvrátit, byť za cenu peněz, ale ty jsou teď nepodstatné. Klíčová je bezpečnost,“ apeluje.

Organizátoři protestu mají od vedení města pozvání k jednacímu stolu. „Přijdeme. Je vidět, že to chápou a že lidi vyslyšeli. Uvidíme, co z toho vzejde,“ říká Frank. Podle jeho „kolegyně“ Silvie Pelant Janatové se schůzka uskuteční příští úterý, od dalšího plánovaného protestu na tuto sobotu proto upustí.

Vládnoucí garnitura se kvůli protestům v úterý mimořádně sešla, ale na otázky MF DNES neodpověděla. Pouze na svém oficiálním Facebooku potvrdila jednání s protestujícími, strážníci prý bedlivě sledují dopravní situaci v Mikulově a podávají report. Podněty vyhodnotí pracovní skupina a navrhne další opatření radním, kteří zasednou ve středu 10. července. Na křižovatkách s Pavlovskou ulicí také v úterý přibylo značení přímo na silnici pro podpoření přehlednosti a bezpečnosti. Výměna značek pokračuje.

Odborníci změny schvalují

„Chápeme, že nový parkovací systém je pro občany i návštěvníky citlivě vnímanou změnou. Děkujeme za trpělivost a spolupráci při zavádění těchto novinek,“ napsalo město. V dalších příspěvcích vysvětluje, že úprava rychlosti na třicítku i přednost zprava platí v rezidenčních zónách. Obytné části Pálavská alej a Na Hradbách zůstávají na požadavek lidí s rychlostí dvacet kilometrů v hodině, na všech páteřních silnicích dál platí padesátka.

Ohledně rychlosti se prý Mikulov řídí doporučením policistů, dopravních expertů i zkušenostmi dalších měst. A přednost je zase nejjednodušší pravidlo, které provoz přirozeně zklidní a zvýší ohleduplnost řidičů.

I šéf divize bezpečnosti Centra dopravního výzkumu Pavel Havránek potvrzuje, že zavádění zón 30 plošně – vyjma páteřních silnic – je v Česku stále rozšířenější a přispívá k bezpečnosti a plynulosti dopravy. Má také pozitivní dopady na životní prostředí, zejména hluk, a napomáhá také k rozvoji cyklodopravy. „Zavedení přednosti zprava na křižovatkách je jedním z doporučovaných prvků zóny 30,“ podotýká.

Lidé takové zóny najdou v mnoha obytných oblastech i v Brně, kde je zavedeno rezidentní parkování, vyjma míst, kde jezdí MHD – například ulice Veveří. „Mají za cíl zklidnit dopravu v lokalitách, kde lidé bydlí či chodí do školy. Jsou trendem ve větších i menších městech,“ hlásí mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Místo přednosti zprava tady však zůstává dopravní nastavení hlavní versus vedlejší ulice.