Školní uniformy na vzestupu. Zkoušejí je ve Francii, mají je některé české školy

Přesný počet škol (ať už státních nebo soukromých), na kterých jejich vedení zavedlo nošení uniforem, ministerstvo školství ani česká školní inspekce neeviduje. Jde totiž čistě o rozhodnutí školy.

Přesto však mají někde uniformy dlouhou tradici. Například žáci a žákyně v pražské soukromé škole Open Gate, za kterou stojí Renáta Kellnerová, uniformy oblékají už přes deset let. Škola se ohledně uniforem už při založení inspirovala v anglosaském světě, kde jsou stejnokroje běžné.

„Hlavním cílem zakladatelů bylo, aby se děti rády učily a rády do školy chodily,“ popisuje ředitelka školy Jana Dobešová. Děti se podle ní mají soustředit na to, co je doopravdy důležité, ne na nejnovější model kalhot.