Do prvních tříd míří silný ročník, o soukromé školy je zájem i dva roky předem

Letos se k zápisu mají dostavit děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. „Ve srovnání s loňským školním rokem, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupilo 6 832 žáků, je to o několik žáků více,“ uvedla mluvčí Olomouckého kraje Alena Minxová.

Už loňský ročník byl podle zástupců škol velmi silný, letos bude situace podobná. Ačkoliv je v krajských školách míst pro prvňáčky dostatek, komplikace mohou nastat v centrech měst.

Například v olomoucké základní škole Hálkova mají každoročně zájemců více, než mohou přijmout. Loni otevřeli dvě třídy pro 52 dětí, převis zájemců byl přibližně tři desítky.

„Hlavním kritériem je samozřejmě spádovost, druhým sourozenec ve škole, zbývající místa se losují,“ popsala ředitelka Anna Zlámalová.

Právě spádová příslušnost, již určuje vyhláška, může rozhodnout o přijetí, či nepřijetí dítěte. Rodiče, kteří letos budou své děti do prvních tříd zapisovat a chtějí mít místo jisté, by se proto dostatečně včas měli informovat o tom, na kterou školu jejich dítě spádově patří. Tam má totiž nejvyšší šanci se dostat.

Jaké jsou v konkrétním městě či obci spádové obvody, se lidé dozvědí mimo jiné na příslušném úřadě.

Soukromé školy? Ozvěte se i dva roky předem

O termínech přijímacího řízení rozhodují ředitelé škol, v Olomouci letos většina uskuteční zápisy v první polovině dubna. V kraji jsou ovšem i města, v nichž po dohodě ředitelů probíhají zápisy ve stejném termínu.

Například v Prostějově půjdou letos žáci k zápisu v pátek 26. dubna, rodiče mohou navíc již v předstihu vyplnit údaje do přihlášky na internetu.

„Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce lze podat před samotným termínem zápisu od 2. dubna na Prostějovem zřizovaných základních školách i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při účasti dítěte na samotném zápisu potom informuje zákonný zástupce školu, že žádost o přijetí byla již podána elektronickým způsobem,“ informoval vedoucí odboru školství, kultury a sportu prostějovského magistrátu Petr Ivánek.

V Přerově se zápisy uskuteční 3. a 4. dubna

Důkladně se připravit a nenechávat rozhodnutí o zápisu na poslední chvíli musí rodiče, kteří se rozhodnou své děti zapsat do soukromých škol.

Například ScioŠkola v Olomouci bude totiž do prvních tříd pro příští rok přijímat pouze dvanáct dětí. Ozvat se až těsně před termínem zápisu nemusí stačit.

„U nás výuka probíhá v úplně jiném režimu a je nutné, aby rodiče, kteří toto vzdělávání pro své děti chtějí, důkladně znali jeho principy. S rodinami jsme v dlouhodobém kontaktu, setkáváme se s nimi osobně. Úvodní schůzka s rodičem a dítětem trvá hodinu, naši průvodci (termín označující ve ScioŠkole učitele – pozn. red.) s dětmi dělají aktivity, aby posoudili jejich zralost, zároveň ale vedeme podrobný rozhovor i s rodiči,“ sdělil za vedení školy Lukáš Neubert.

Čím dříve se o vzdělávání na vybrané soukromé škole začnou rodiče zajímat, tím vyšší šanci mají, že jejich dítě do první třídy nastoupí.

„Máme rodiny, které se nám hlásí i dva roky před tím, než jejich dítě dovrší věk pro první třídu. Zájem navíc každoročně narůstá, proto předpokládáme, že místa do termínu zápisu zaplníme,“ poznamenal Neubert.

Někteří až za rok

Děti u zápisu čeká zkouška dovedností, na níž by budoucí prvňáčci měli ukázat, že jsou na školu připravení. Testuje především motorické a verbální dovednosti nebo pozornost.

U dětí, jež nejsou dostatečně vyzrálé, mohou rodiče požádat o odklad školní docházky o rok. Žádost musí posoudit odborníci, tedy lékař či psycholog.

O odkladu uvažuje i matka šestileté Amálky. „Nebojím se, že by to nezvládla v kolektivu, ve školce problémy nemá. Dcera ale hůř mluví, což by jí mohlo dělat ve výuce potíže. Myslím si, že když zůstane ještě ve školce, prospěje jí to,“ zdůvodnila úvahy maminka Radka, která si nepřála uvést příjmení.

Podle České školní inspekce jsou počty žáků s odkladem v českých školách vysoké, v probíhajícím školním roce činí jejich podíl až 24 procent. Ministerstvo školství proto plánuje zavést opatření, aby se tento trend začal snižovat.

„Místo toho, abychom podpořili děti v individuálním rozvoji, necháváme je plošně v mateřských školách nebo přípravných třídách. Musíme se zaměřit na individualizaci výuky v prvních ročnících základních škol, poskytnout školám systémovou personální i metodickou podporu a omezit strach ze školního neúspěchu,“ komentoval stav ministr školství Mikuláš Bek.