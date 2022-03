MANUÁL: Jak vybrat správnou škol(k)u a kdy dát dětem roční odklad

Na rozdíl od minulých let budou letošní zápisy do prvních tříd základních škol nejspíše hodně neobvyklé. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Do školky tak brzy, jak jen dceru vezmou,“ přiznala pro iDNES.cz i další maminka Hana Marušová. Stejně jako paní Anna, i ona řeší finanční otázku věci. „Potřebuji chodit do práce,“ vysvětluje a dodává: „Dcera je velmi společenská a s dětmi spokojenější. A taky jde o mé duševní zdraví,“ směje se maminka. Redakcí oslovené matky se v zásadě shodly, že dětem kontakt s vrstevníky prospívá, a to i vývojově. Jako další důvod, proč chtějí své ratolesti umístit do mateřské školy co nejdříve, je finanční situace rodiny. V okamžiku, kdy rodině, potažmo matce, skončí příjem v podobě rodičovského příspěvku, je žena nucena začít pracovat, aby ztrátu nahradila. Problém může nastat u mladších dětí, kdy je klasické školky ještě nechtějí vzít. „Ceny školek jsou otřesné. Státní tak malé děti nechtějí a soukromé začínají na devíti tisících za měsíc plus stravné,“ posteskla si Anna. V kolika letech nastoupilo vaše dítě do školky? celkem hlasů: 18 V méně než třech letech 22 %(4 hlasů) Ve třech letech 56 %(10 hlasů) Ve čtyřech letech 11 %(2 hlasů) V pěti letech 6 %(1 hlasů) Nemám děti 6 %(1 hlasů)

Zato jiní rodiče na nástup dětí do školky netlačí a chtějí jim dopřát tolik času, kolik jenom budou potřebovat. „Do školky půjde dcerka až tehdy, až bude chtít. Až se na to bude cítit. Teď jí byly tři roky, v září možná zkusíme lesní školku. Když se jí tam nebude líbit, nebudeme to lámat,“ říká Zuzana Třeštíková, která už má jasno i o podobě školního vzdělávání.

„Neplánujeme ji dát do klasické školy. Cítím, že to není cesta pro nás,“ míní.

Dítě by mělo umět vyjádřit své potřeby

„Žádná kritéria toho, co by dítě mělo umět, když vstupuje do školky, nejsou. Každé je jiné a velice těžko by se určovalo, co má umět. To, co jedno zvládne ve dvou letech, jiné nezvládne ani ve čtyřech,“ vysvětlila Hana Splavcová, předsedkyně Asociace předškolního vzdělávání.

Přesto upozorňuje, že pár věcí, na které by rodiče měli před zápisem, potažmo před nástupem do školky myslet, existuje.

Odloučení Trénujte s babičkami a tetami

Splavcová upozorňuje, že jedním z hlavních předpokladů, aby dítě zvládlo pobyt ve školce, je potřeba ho postupně zvykat na odloučení od rodičů. „K tomu můžou pomoct babičky, tety, aby dítě vydrželo na nějakou dobu, v řádu hodin, v jiném prostředí než doma s lidmi, kteří jsou blízcí, ale ne úplně ti nejbližší,“ říká.

Adaptace Nezačínat celodenním pobytem

Dalším důležitým krokem je podle předsedkyně Asociace předškolního vzdělávání zjištění, jestli daná školka nabízí adaptační program pro děti. To znamená, že je například v prvních dvou týdnech začleňuje do kolektivu postupných zvykáním. Například prvně dvěma až čtyřmi hodinami, později pak přespáním.

Potřeby Stačí alespoň naznačit

Když ne přímo říct, tak alespoň naznačit. Takhle samostatné by mělo být dítko v případě vysvětlení svých potřeb typu žízeň, hlad nebo potřeba jít na záchod. Na škodu nebude ani schopnost držet lžíci a najíst se.

Plenky Když ne na záchod, postačí nočník

„To je zase velmi individuální. Většina dětí je schopna ve dvou letech bez plen být. Je fajn na to dítě připravovat, ale není fajn to na straně školky vyžadovat. Každé dítě je jiné a má jiné rodinné zázemí a prostředí,“ popisuje Splavcová, podle které rodiče, které se svojí ratolestí začnou na odplenkování pracovat na jaře, do nástupu v září dítě plen zbaví.

Přesto neopomíjí ani fakt, že pokud by neumělo chodit na klasický záchod, lze tolerovat nočník.

Upozorňuje i na skutečnost, že pokud je to jenom trochu možné, neměly by děti „školku otevírat a večer zavírat.“ Také zmiňuje, že by měly trávit čas i s rodiči, převážně s matkou si v daném období utváří pevné vazby, podobné procesy probíhají i mezi sourozenci.

S jejími názory souhlasí i Alena Mášová, zástupkyně ředitele Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Nad rámec toho všeho pak ještě dodává: „Ostatní oblasti se postupně začínají rozvíjet až ve školce.“

Na co myslet při výběru školky Místo: Převážná část rodičů hledá školku v místě bydliště. Ráno nebo v případě, že je maminka na mateřské dovolené, se krátká vzdálenost jeví jako výhoda. Ale v odpolední špičce může být cesta rodiče z práce do školky delší, a tak se může dostávat do skluzu při vyzvedávání. Některé firmy navíc nabízí benefit v podobě vlastní zaměstnanecké školky. Cena: Největší kámen úrazu mezi státní a soukromou školkou. Ve státní je kladen důraz na komplexní rozvoj dítěte, soukromé zato nabízí individuální přístup. Zatímco ve státní školce rodiče zaplatí včetně celodenního stravování mezi 1200 - 1700 korunami měsíčně, ty privátní privátní vyjdou klidně na 4 - 15 tisíc měsíčně. Přístup a reference: Školka je první bránou do vzdělávání dítěte, proto by filozofie rodičů měla být zajedno s tou učitelek. Před podáním přihlášky se proto vyplatí prostudovat reference na internetu a zajít na den otevřených dveří. Přihlášky jsou sice zdarma, na každou je ale potřeba potvrzení dětského lékaře o tom, že má dítě veškerá povinná očkování (neplatí pro děti v posledním, povinném, roce předškolní výchovy) a je způsobilé k nástupu do školky. Složení tříd: Jsou děti ve třídách podle věku, nebo jsou skupiny namixované? Některé školky razí starý přístup podle věku, zároveň ale mohou v případě přetlaku dát nejstarší dítě z nejmladší skupiny do starší třídy. A takové dítě, je-li v kolektivu věkově osamocené, může snášet začlenění hůř. Naopak u věkově smíšených kolektivů se ty mladší učí od starších, které jim často pomáhají například s oblékáním nebo jezením. Kroužky: Těšíte se, až svou ratolest zapíšete do tanečního kroužku, protože jste na něj chodili také? Tak s tím raději první rok počkejte. Dítko bude mít co dělat, aby se začlenilo do kolektivu, naučilo se denní školkové rutině, zvyklo si na pravidelné vstávání a brzké usínání a zatěžovat ho ještě další pravidelnou aktivitou by na něj mohlo zbytečně vyvíjet hned ze startu tlak. Otevírací doba: Pracujete od sedmi, ale školka otevírá v ten samý čas? Některé školky nabízí otevírací dobu od 6 ráno až do půl šesté večer, některé ale preferují již zmíněných 7-17, přičemž už v poslední půlhodině dávají učitelky najevo nelibost, že jsou stále v práci. Žádost: Žádosti je možné do školky podat již v průběhu dubna, zápis pak probíhá osobně začátkem května (konkrétní datum stanoví vedení školky). Rodiče by neměli zapomínat, že kromě místa trvalého bydliště rozhoduje při přijímání i věk dítěte (přednost mají ty, pro které jde o povinný předškolní rok), poté se postupuje u zbylých od nejstarších po nejmladší. Některé instituce přičítají extra body i za sourozence nebo skutečnost, jestli je matka samoživitelka, chodí do práce, nebo je doma. Na seznam školek se můžete podívat tady, Ostrava má navíc ještě své vlastní stránky i s ukazatelem volných kapacit. Pro ukrajinské děti je zápis otevřen od začátku června do poloviny července.

Gabriela Stašková by byla ráda, kdyby jí dceru vzali do školky i navzdory tomu, že je na mateřské dovolené. Vysvětluje to lepší socializací dítěte a aktivitami, které může zažít ve skupině stejně starých dětí. Pokud jde později o zápis do školy, nebude na ni nijak pospíchat.

„Dám na uvážení doktora či učitelek. Pokud si budou myslet, že je pro ni lepší odklad, tak ho má mít. Nebudu ji posílat do školy za každou cenu,“ vysvětluje pro iDNES.cz.

Eva Horčičková, další z matek oslovená redakcí iDNES.cz, zase zmiňuje, že dítě poslala do školky dříve než ve dvou letech, pro pozdější vývoj to mělo ale blahodárné účinky, přestože zpočátku chodila jen na dvě dopoledne týdně. „Dcera měla možnost si lépe zvyknout a brát to jako zábavu, ne povinnost. Do první třídy pak nastupovala bez odkladu, přestože se narodila v létě. Má skoro samé jedničky a učí se již dva cizí jazyky,“ těší ji.

Odborníci dělají předškolní screeningy

Mášová z pedagogicko-psychologické poradny říká, že spolu s kolegyněmi chodí na takzvaný screening do mateřských škol ve své oblasti. Dělají s dětmi cvičení, pozorují je a vytipovávají si ty, které nejsou na vstup do školy připravené.

Takové děti si zpravidla spolu s rodiči zvou k sobě do kanceláře na další vyšetření. To zabere asi dvě hodiny - po rozhovoru s rodičem následuje 45minutové sezení s dítětem a poté ještě jedno s rodičem.

Zkoumané oblasti Komplexní vyšetření

Mášová vysvětluje, že se pracovnice v poradně zaměřují na několik oblastí. „Jedna z hlavních je úroveň grafomotoriky (spojování spolu souvisejících obrazců, obtahování, psaní či kreslení, pozn. red.), zrakové a sluchové rozlišování. Dále řešíme emoční a sociální zralost,“ říká.

Hravost Vždy je potřeba vnímat kontext

Je vaše dítě hravé? To ještě nutně neznamená, že musí setrvat ve školce další rok. Vždy je totiž důležité vnímat kontext. Jestli si raději hraje, ale vše, co má splnit, udělá, důvod k odkladu školní docházky není. „Může být hravé klidně první tři roky školy,“ připouští Mášová.