KONTEXT: Kantoři musí být pro studenty partnery, ne autoritou, říká učitelka

Má vlastní školu, působila ve školním a hudebním managementu. Kromě toho na TikToku kritizuje české školství, které je podle ní zastaralé.

„Myslela jsem si, že je se mnou něco špatně, když se mi na gymnáziu nedařilo,“ říká otevřeně o českém vzdělávacím systému Cimlová, která na sociálních sítích vystupuje příznačně pod přezdívkou Štěkánka.

Nelíbí se jí ani skutečnost, jak se chovají učitelé. Ty se nebojí označit za nepřátelské a autoritativní, byť to neplatí o všech. „Učitel není kamarád ani autorita. Líbí se mi označení, které vedou ScioŠkoly – průvodce. Můj přístup je, že si se žáky tykáme. Provádím ho předmětem a dávám mu rady v procesu myšlení, učení, práce s emocemi a informacemi. Musím být partner, ne autorita. Jinak mi neodhalí své vnitřní procesy,“ vysvětluje.

Podle ní totiž všichni studenti mají nějaké vnitřní bloky. „Musí mít ke mně důvěru, že jsem profík. Ale nesmí to sklouznout do kamarádské roviny,“ směje se s tím, že občas v zápalu přátelství svým žákům řekne, že jsou trubky.

Štěpánka Cimlová Vystudovala ekonomii a management, fakultu managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zároveň vystudovala Učitelství pro střední školy a druhý stupeň základních škol. Má více než patnáctiletou praxi ve státních a soukromých institucích. Vyučuje angličtinu, ekonomii, informatiku, hudební nauku a hru na klavír. Má zkušenosti se vzdělávacími systémy z Kanady, USA, Francie a Indie. I proto pod pseudonymem Štěkánka vystupuje proti zkostnatělému českému vzdělávacímu systému na TikToku a Instagramu.

„Máme v mentalitě národa zakódováno, že učitel je autorita a že je to takto v pořádku. Ale to přece není pravda! Z psychologického hlediska je to dneska dávno překonaná věc. Tím, že něco poslouchám na povel, se mi to skutečně nerestrukturalizuje v hlavě,“ říká.

Myslí si, že by českému školství a hlavně samotným studentům prospělo, kdyby dostali více samostatnosti jako v zahraničí a mohli tak sami rozhodovat více o své budoucnosti. „Proč nemůže jít každý jiným směrem, vždyť je to od sedmičky jedno.

Taky bychom se museli smířit s tím, že si pak nebudeme dělat srandu jeden z druhého, že nevíme například, co je to -ný, -natý nebo -ičitý. Nesmíme pak říkat ‚Ty asi nechodil na základku.‘ No žák neodchodil chemii a je to tak v pořádku, chodil na literaturu. S tím se jako společnost musíme smířit,“ popisuje.

Setkání s Dalajlámou

Popularizátorka učitelství a nových učitelských metod a směrů je s učitelstvím celoživotně spjata, i když si to v některých životních etapách příliš neuvědomovala. Měla tak tu čest, že se v Tibetu potkala s Dalajlámou.

„Je to už deset let přesně letos,“ vzpomíná na ono osudné střetnutí. „Bylo to v uzavřené oblasti v horách, kde funguje buddhistická škola. Češi tam jezdí asi patnáct let a přináší své know-how a peníze. Já přinesla know-how v ekonomii a účetnictví a nakonec i učitelství, protože jsem tam učila. A právě Dalajláma patří k jedněm z velkých podporovatelů školy,“ vysvětluje, jak se potkali.

Sama sebe nazývá hlavním odborníkem na patologické jevy v českém školství. Stojí na straně studentů, které mnohdy jejich škola až šíleně manipuluje. Za příklad uvádí třeba situaci, kdy učitel surově skopal studenta, přičemž sami žáci pak Štěpánce psali, že je v tom učitel nevinně, za nic nemůže a je skvělý kantor. „Psali, že kdyby odešel, neodmaturují bez něj,“ nechápe, jak instituce někdy manipulují děti.

Podle jejích zkušeností, když se něco stalo ve škole v Kanadě, rovnou se tam lidé soudí, zatímco u nás se píšou zbytečné petice a učitel na škole zůstává dál.

O čem přesně si Štěpánka povídala s Dalajlámou? Jaké konkrétní důvody ji přiměly vydat se na dalekou cestu do Kanady a v čem ještě je tamní vzdělávání odlišné od to českého? Jak má učitel pracovat se studenty a co rozhodně nedělat?