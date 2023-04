Zahlcené základní školy. Dojíždí se i 70 km, děti z kraje nevezme ani Praha

Stavíme dvě školy najednou Dvě třídy v kontejnerové škole letos od září. Příští podzim další dvě navíc. A o rok později už ve stálé školní budově. „Jinou možnost nemáme. Od září potřebujeme umístit 40 prvňáků. Školy v našem okolí jsou plné. Nevezmou je. A v Praze už vůbec ne,“ říká starostka Drahelčic na Praze-západ Petra Ďuranová. Kam dojíždí drahelčické děti do školy?

Kde je vezmou. Do roku 2015 jezdila většina do Rudné u Prahy. Pak jsme s nimi měli uzavřenou smlouvu o spádovosti, kterou po dvou letech vypověděli, protože potřebovali místa pro vlastní děti. Od té doby řešíme stavbu školy přímo u nás. Bude svazková a postavíme ji s Úhonicemi. Jiné řešení není?

Ne. Školy v okolí jsou plné. Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel je to pochopitelné. V Drahelčicích žilo na začátku 90. let asi 350 obyvatel. Teď je nás cca 1200 – tedy čtyřikrát více. Už teď víme, že příští duben nám půjde k zápisu dalších 35 dětí. Školku jsme otevřeli v roce 2021 a ani ta už nestačí. Loni jsme odmítli 40 dětí. Opravdu stihnete postavit kontejnerovou školu během léta?

Ano. Původně jsme chtěli umístit dvě první třídy do knihovny nebo na obecní úřad. To ale neschválila hygiena. Samotné kontejnery firma smontuje za tři týdny. Musíte mít ale projekt a veškerá povolení. Pak kolaudaci. Také jsme museli rozšířit zřizovací listinu mateřské školy o základní, zažádat o zápis do školského rejstříku a přijmout zástupce ředitele pro základní školu. Jaké budou náklady?

Na kontejnerovou školu celkem 10 milionů korun. Souběžně řešíme svazkovou školu. S dvakrát devíti třídami pro 540 žáků předpokládáme náklady asi 750 milionů. Máme schválenou dotaci 1,1 milionu na žáka z Prstence II. Požádali jsme o 140 milionů na energeticky úspornou budovu a dotaci od kraje na dofinancování projektu. Sami musíme zaplatit zhruba čtvrt miliardy – z úspor a s úvěrem.