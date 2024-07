Krajské volby za rohem, strany odkrývají lídry. Současný hejtman Schiller končí

Už teď je jisté, že současný hejtman Jan Schiller z vítězného hnutí ANO, které v posledních krajských volbách získalo 17 mandátů z 55, už v krajských volbách znovu kandidovat nebude. „Dohodli jsme se ve straně, že uděláme změnu. Lídrem krajských voleb bude primátor Chomutova Marek Hrabáč. Kandidátka ještě projde menšími obměnami, ale o pozici lídra je rozhodnuto,“ uvedl Schiller.

S jakým programem půjde ANO do voleb, není zatím jasné. Podobné je to u ODS, která spolu s ANO a Spojenci pro kraj tvoří krajskou koalici. Jedničkou ODS je náměstek hejtmana Jiří Kulhánek, který současně kandiduje i do Senátu na Chomutovsku. V posledních krajských volbách získala strana 8 mandátů.

Minimálně obhájit 4 mandáty z posledních krajských voleb chtějí Spojenci pro kraj, uskupení lokálních partají JsmePRO!, TOP 09, Strany zelených, SNK-ED a místních hnutí a nezávislých osobností. Jedničkou na kandidátce je nynější krajská zastupitelka Karolína Žákovská, dvojkou pak současný náměstek hejtmana Jiří Řehák.

Hlavními tématy je pro Spojence řešení obtíží sociálně vyloučených lokalit a zlepšení bydlení nejen na sídlištích, investice do moderního vzdělávání nebo další obnova turistických tras. „Volební program představíme v průběhu prázdnin. Jedním z důležitých témat je také úspěšný a ohleduplný přechod od uhlí k jiným odvětvím, a to se zapojením obcí, místních aktivních lidí a podnikatelů,“ sdělila Žákovská.

Znovu se dostat do krajského zastupitelstva budou chtít rovněž Starostové a nezávislí (STAN), kteří získali v minulých volbách 11 % hlasů a 7 mandátů, čímž se stali nejsilnější opoziční stranou v zastupitelstvu kraje. Pro nadcházející krajské volby se STAN spojil s hnutím Zdraví Sport Vzdělání, kandidovat budou pod hlavičkou Starostové pro Ústecký kraj. Lídrem uskupení je současný starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

Jedním z hlavních témat, kterým chce partaj voliče přesvědčit, je dostupné zdravotnictví bez korupce. „Korupční kauza Krajské zdravotní (ovlivňování veřejných zakázek – pozn. red.) ze začátku roku poškozuje pověst kraje. Opakovaně jsme navrhovali jiný model řízení Krajské zdravotní. Je potřeba, aby kraj začal také pracovat na dostupnosti lékařské péče i na venkově. Naši starostové jsou často z menších měst a vědí, jak těžké je sehnat lékaře,“ poznamenal Papajanovský.

Bezpečnost, sociální politika, dostupné zdravotní služby a ochrana práv zemědělců jsou pak volební témata koalice Lepší sever, která v předchozích krajských volbách získala 4 mandáty, když jí hlas dalo necelých 6 % voličů. Jedničkou na kandidátce je senátor a bývalý primátor Mostu Jan Paparega (ProMOST). Ze Lepší sever bude kandidovat také současný primátor Mostu Marek Hrvol (ProMOST) nebo Iveta Tomková (Vaše Ústí), starostka ústecké městské části Neštěmice.

„Napříč krajem slyšíme slovo beznaděj. V Praze mají smyšlené představy o tom, jak to tady vypadá. Jsou to problémy, které neznají,“ naznačil Paparega s tím, že v případě úspěchu je připraven vykonávat jak funkci hejtmana, tak senátora.

Nechal se přemluvit

Po čtyřleté přestávce má ambici stát se znovu hejtmanem Oldřich Bubeníček (KSČM), který v čele kraje stál dvě volební období – od roku 2012 do roku 2020, kdy odešel do důchodu. Ve volbách budou komunisté kandidovat se sociálními demokraty (SOCDEM) v koalici Stačilo! „Nechal jsem se přemluvit, protože chci, aby se kraj opět posouval dopředu,“ přiblížil Bubeníček důvody, proč se chce znovu do krajské politiky vrátit. Kromě něj je na kandidátce za sociální demokraty Zdeněk Matouš, bývalý náměstek hejtmana, který byl také starostou Krupky na Teplicku.