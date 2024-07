Vyplavené obce dál odklízejí škody. Někde chyběla protierozní ochrana

„To nejhorší a nejakutnější jako třeba odčerpání vody a vynesení bahna už je vyřešené, ale odklízecí práce někde ještě pořád pokračují, je to individuální,“ nastínil například starosta Kladníků David Štěpánek.

Někteří obyvatelé podle něj ještě stále vynášejí před domy zničený nábytek či třeba koberce a organizuje se svoz na skládku.

„Plus kde to vytopila voda se dál obouchávají omítky. A začaly už i zemní úpravy podél koryta potoka. První odhady škod máme, ale sčítání je z velké části teprve před námi. Čekáme mimo jiné na posudky, voda nám například poničila dva mosty a jeden vypadá, že je v havarijním stavu. Dále jsou poškozené povrchy komunikací,“ dodal.

28. června 2024

Jako nejdůležitější nyní Štěpánek vidí dotažení komplexní pozemkové úpravy a provedení protierozních opatření.

„Toto se musí dotáhnout a vybudovat. U nás byla hlavním zdrojem problémů voda spláchnutá společně s ornicí z polí. My jsme v dolíku a zhruba kolem poloviny obce už nám to pozemkový úřad udělal a zafungovalo to tam skvěle, následky byly minimální a navrch nás to nic nestálo,“ přiblížil.

„Jenže u zbytku se to zaseklo na majetkoprávních sporech s majiteli a tam byly nyní při povodni následky hrozivé. Bohužel až teď se někteří vlastníci nechali slyšet, že tedy s těmi úpravami už budou souhlasit,“ dodal.

Kraj pošle první peníze, také založil sbírku

Škody dál sčítají i v nedalekých Hradčanech. „Dědina už vypadá na první pohled celkem uklizená. Zvládli jsme to s hasiči, ta druhá přívalová vlna už takovou paseku v obci nenadělala. Ale zase nám zatarasila koryto Šišemky u čistírny odpadních vod. Co hasiči v sobotu odklidili, to tam v neděli v noci bylo zase,“ shrnula starostka Marie Galetová.

U některých obyvatel jsou rovněž stále přistavené kontejnery, protože nadále vyklízí zničené věci.

„Také jsem urgovala Povodí Moravy kvůli pracím na korytě a odstranění špuntů z naplavenin. Bohužel mají nějaké technické problémy s bagry, ale máme slíbeno, že zítra se do toho pustí. Jinak by v případě dalších větších dešťů byl opět problém,“ dodala.

28. června 2024

Celkem deset obcí vyplavených v uplynulých dnech nyní dostalo nabídku finanční pomoci od kraje.

„Zákon nám dává možnost poskytnout obcím dar na prvotní pokrytí výdajů spojených s likvidací škod. Poslali jsme jim výzvu, aby vyčíslily, kolik je stál například odvoz zničených věcí na skládky, pohonné hmoty, pronájem těžké techniky, čištění studen, obnova elektrických rozvodů a podobně,“ shrnul hejtman Josef Suchánek (STAN, zvolen za koalici Piráti a STAN), který čtyři vyplavené obce navštívil.

Kraj může všem obcím v součtu poslat řádově několik milionů korun. Krajský úřad kromě toho také spustil veřejnou sbírku, prostřednictvím které může veřejnost pomoci přímo vyplaveným domácnostem.

„Na transparentní účet 6643821379/0800 mohou lidé posílat finanční dary, které zamíří přímo do postižených obcí. Zapojit se může opravdu každý – lidé, ale například i firmy. Účet bude přístupný do konce roku,“ sdělil Suchánek.