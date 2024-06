Ministr Síkela jako hlavní favorit na eurokomisaře? Nerudové i Kolajovi asi odzvonilo

Kabinet Petra Fialy (ODS) by měl o kandidátech na eurokomisaře rozhodovat brzy. Ideálně by si měl jména ujasnit do konce června, aby mohl v červenci lobbovat za důležitou oblast.

Ač se ve volbách z vládních stran zadařilo nejvíce koalici SPOLU, předsedové tří stran tvrdí, že budou respektovat dřívější domluvu, že právo navrhnout kandidáty má dnes už rozpuštěná koalice PirSTAN. Jenže Pirátům ani STAN se v eurovolbách příliš nedařilo.

U Pirátů lídr kandidátky a oficiální kandidát na místo eurokomisaře Marcel Kolaja své místo v Evropském parlamentu neobhájil. A strana dokonce dva mandáty ztratila.

I když má Kolaja podle politologa Masarykovy univerzity Petra Kanioka výhodu z hlediska odbornosti a kontaktů, hlasy rozdali voliči jinak. „Piráti volby prohráli, takže legitimita jeho nároku se skutečně – také vzhledem k faktu, že on sám podporu voličů nedostal – výrazně zproblematizovala,“ vnímá.

Vlivná ODS

Piráti ale na své nominaci trvají. „Křeslo Kolaja neobhájil, důvěru ale neztratil,“ reagoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Starostové, u kterých se nejčastěji skloňuje jméno Nerudové, si sice o křeslo polepšili a Nerudová se do europarlamentu dostala, i tak ale jejich výsledek zůstal za očekáváním. To nahrává dalšímu jménu od Starostů, kterým je právě Síkela. Ten se totiž zamlouvá i části ODS. A právě občanští demokraté budou mít zřejmě rozhodující slovo.

Členové ODS se netají tím, že jim Nerudová se zkušeností s řízením pouze Mendelovy univerzity nepřipadá dostatečně silná na Evropskou komisi. Oficiálně šéf ODS a premiér Petr Fiala nechce jména objevující se v médiích komentovat. Pouze potvrzuje, že právo někoho navrhnout vládě budou mít Starostové. „Platí, že eurokomisaře má právo navrhnout bývalá koalice PirSTAN. V mé interpretaci tehdejší dohody to jsou Starostové,“ řekl Fiala MF DNES.

Podobně to vnímá i nově zvolený europoslanec Ondřej Krutílek (ODS). „Mají přijít s nějakým jménem a vláda rozhodne. Není to bianko šek. Neznamená to, že člověk navržený Starosty se automaticky stane eurokomisařem,“ řekl MF DNES.

I podle předsedkyně koaliční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je Síkela „lepší z diskutovaných jmen“ a má možnost získat ekonomický resort. „Hospodářské politice se právě pan Síkela věnuje velmi dobře v současné vládě, má dobrou pozici i v rámci Evropy,“ podotkla. Stejně jako ODS i ona vnímá, že právo navrhnout kandidáty neznamená, že mají Piráti či Starostové „nevyplněný šek“.

Důležité zkušenosti

Příští týden chtějí Starostové o nominaci jednat. Očekává se, že navrhnou obě skloňovaná jména, i když má strana podle europoslance Jana Farského „mnoho dalších“. Podle informací Aktuálně.cz a Hospodářských novin mají ještě v záloze kompromisní variantu v podobě diplomatky v Bruselu Edity Hrdé.

Návrh Nerudové tak bude spíše z povinnosti. „Neumím si představit, jak by někdo typu paní Nerudové fungoval ve spletitém aparátu Komise – ledaže by vláda rezignovala na jakékoliv významnější portfolio,“ myslí si Kaniok.

Právě exekutivní zkušenosti a renomé, které si Síkela vybudoval v době energetické krize v Evropě, mu hraje do karet. Podle serveru Politico má velké šance být i v dalším období šéfkou Komise Ursula von der Leyen. S ní má Fiala dobré vztahy a Česko se v době předsednictví v Radě EU těšilo její přízni.

Ministru průmyslu může nahrávat i to, že by vláda měla dojít k rozhodnutí brzy. Nového prezidenta Komise by totiž měli prezidenti a premiéři unijní sedmadvacítky vybrat do konce června. V polovině července by o něm měli hlasovat europoslanci. A pokud jej schválí, nebrání už nic tomu, aby státy oficiálně navrhly své kandidáty na eurokomisaře a začal boj o zajímavé oblasti.