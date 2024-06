Pokud nám nedají dost na školství, STAN nepodpoří rozpočet, varuje Bek

„Je jasné, že školství je pro STAN prioritou. Je to priorita celé pětikoalice. Nechtěl bych být u rozpočtu, který by věrohodnými kroky vládní programové prohlášení nenaplňoval,“ uvedl Bek. Podle něj by to podobně měla i řada dalších poslanců hnutí.

Bek si myslí, že například navýšení prostředků na obranu bylo správné, a to kvůli válce na Ukrajině. Nyní ale nevidí „vnější silný důvod“, který by ospravedlnil, že programové prohlášení vláda nenaplní.

O rozdělení státního rozpočtu aktuálně kabinet Petra Fialy (ODS) jedná, ministerstvo školství přitom požaduje o 40 miliard navíc. Bek tvrdí, že tato částka je zdůvodnitelná a odpovídá právě závazkům v prohlášení.

Jako rozpočtově odpovědnou Bek vnímá celou pětikoalici. Hledání kompromisů je podle něj možné. „Debata bude ovšem velmi složitá, protože řada resortů požaduje vyšší prostředky,“ dodal. „Z pohledu STANu je debata na místě. Už loni jsme při diskusi o rozpočtu navrhovali o něco vyšší zvýšení daňových příjmů, než pak v koaliční dohodě bylo.“

V případě, kdy by státní rozpočet neprošel, mohlo by to být vnímáno jako selhání vlády, což by vedlo k politickému tlaku na její rezignaci nebo k vyvolání hlasování o důvěře.