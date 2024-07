Každý věděl, že Nerudová vyznává hodnoty STAN, smetl soud stížnost na volby

Nejvyšší správní soud (NSS) ve středu zamítl návrhy týkající se zvolení Danuše Nerudové do Evropského parlamentu. Podle soudu muselo být voličům jasné, že zastává hodnoty hnutí STAN. To ji navrhlo bez ohledu na to, že na volebním lístku Starostů figurovala jako kandidátka bez politické příslušnosti.