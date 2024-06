Jihlavský Vodní ráj sází na zatraktivnění. Modernizace vyjde na sto milionů

Novinka má do Vodního ráje, který je v majetku společnosti Služby města Jihlavy (SMJ), přilákat i nové cílové skupiny klientů – především milovníky saunování a různých wellness procedur. Ti budou moci zamířit třeba do panoramatické ceremoniální sauny, parní kabiny nebo sauny solné, dámské, aroma či finské. K dispozici jim budou kromě ochlazovacích bazénků i odpočinkové plochy včetně teras nebo například vířivka a bar.

Významnou investici za zhruba sto milionů korun, na niž si budou SMJ brát úvěr, podpoří také město. Navýšení základního kapitálu pro SMJ schválili na svém červnovém zasedání jihlavští zastupitelé.

„Zavazujeme se k tomu, že bychom v horizontu deseti let přispívali SMJ na pokrytí nákladů spojených s výstavbou saunového světa. Ten by měl být dokončen v roce 2026, přičemž k vlastnímu finančnímu plnění by došlo od roku 2027,“ přiblížil na zasedání zastupitel Radek Popelka (ANO 2011). Základní kapitál bude radnice společnosti navyšovat postupně, vždy o šest milionů. Do roku 2036 tak získají SMJ celkem 60 milionů korun navíc.

Shodli se, že obnova je nutná

Na tom, že akvapark, jenž platí za největší na Vysočině, už obnovu skutečně potřebuje, se vedení města shodlo. „Jsem pro všemi deseti. Osobně se domnívám, že to zatraktivní celý areál a bude to určitě přínosem pro všechny Jihlavany,“ uvedl například zastupitel Radek Hošek (Starostové a NK).

Někteří představitelé města však vyjádřili i obavy z tak vysokých výdajů. „Nemyslím si úplně, že je nutné to dělat formou takto masivní investice. Na řadě věcí se dá pracovat průběžně, třeba na kvalitě služeb, drobných prvcích a atraktivitách v zóně, kde lidé leží, kde se podává gastro nebo v zázemí,“ míní zastupitel David Beke (ODS a KDU-ČSL). Podotkl však také, že i přes obavy, zda bude projekt úspěšný, je rád, že se SMJ rozhodly pro zatraktivnění areálu, které je již nezbytné.

Lepší komunikace s veřejností? Právě zmíněná kvalita služeb byla na zasedání často skloňovaným tématem.

„Úplně si nejsem jistý, zda služby dokážeme provozovat v takové kvalitě, jako je třeba Infinit v Brně, kde jde o soukromé investory. Nám se ty služby prostě příliš nedaří. Takže doufám, že se na to dohlédne a jejich kvalita a třeba i komunikace se zákazníky se ve Vodním ráji zlepší,“ vyjádřil se zastupitel Libor Kuchyňa (Starostové a NK), který by v případě takto nákladného a velkého projektu očekával i intenzivnější komunikaci s veřejností a potenciálními klienty saunového světa.

Práce na nástavbě Vodního ráje se saunovými službami a také na budování bazénu pro kojence a batolata by měly začít již v lednu 2025. Vyžádají si i odstávku areálu, a to až do konce srpna téhož roku. „Od září 2025 je potřeba, aby byla krytá část opět v provozu, zejména pro potřeby plavecké výuky základních škol a plaveckých klubů,“ vysvětlil Popelka.

V příštím roce je totiž naplánována také roční odstávka jihlavského bazénu E. Rošického, kdy čeká rekonstrukce celou bazénovou halu včetně bazénových van a všech souvisejících technologií. „Plavecká výuka se pak proto přesune právě do Vodního ráje,“ doplnil Popelka.

Nový bazén bude na podzim

V prostorách akvaparku se však pracuje již nyní – aktuálně je v plném proudu stavba nového krytého plaveckého bazénu, který zájemci vyzkoušejí již letos na podzim. K dispozici budou mít tři dráhy o délce 25 metrů. Právě budování tohoto bazénu za přibližně 35 milionů korun zbrzdilo přípravy na zahájení letošní letní sezony.

„Jediný vjezd do venkovního areálu je totiž přes staveniště. Z tohoto důvodu a hlavně kvůli bezpečnosti návštěvníků jsme museli posunout otevření akvaparku až na závěr června,“ vysvětlil Martin Málek, mluvčí SMJ.

Stavba tohoto bazénu nyní už pouze omezuje vstup na malou část travnaté plochy venkovního areálu. „Všechny bazény a atrakce ale zůstávají bez omezení,“ ujistil Málek.

Vodní ráj Jihlava je se svou kapacitou 2 400 míst ve venkovní a 240 míst v kryté části areálu již 23 let největším akvaparkem na Vysočině. Sportovně-relaxační areál je otevřen celoročně a kromě několika bazénů a řady vodních atrakcí nabízí i sportovní a wellness služby. Každý rok jej navštíví v průměru 180 tisíc osob.

Ve Žďáře zkoušejí i výhodnější vstupné Motivovat návštěvníky, aby ve žďárském relaxačním centru strávili delší dobu, a hlavně při svém pobytu využili i venkovní prostory, je jedním z cílů příspěvkové organizace Sportis, jež bazén provozuje. Veřejností poněkud opomíjené venkovní brouzdaliště s několika dětskými atrakcemi a takzvanou opalovací loučkou není dlouhodobě zrovna tahákem; změnit to ale může několik novinek. Jednou z nich je výhodnější letní vstupné, které lze využít od 1. července do konce srpna. „Když dnes dospělý návštěvník zavítá do relaxačního centra, za pobyt dlouhý 195 minut zaplatí 270 korun. Nové celodenní vstupné ho teď bude stát 240 korun,“ vyčíslil žďárský starosta Martin Mrkos. Po tuto dobu mohou lidé využívat jak interiér akvacentra s plaveckými i relaxačními bazény, vířivkou a tobogánem, tak i zmíněnou venkovní plochu. Tu se Sportis rozhodl zatraktivnit, aby se tam klienti – zvláště rodiny s dětmi – při delším pobytu zabavili. „Pořídili jsme nové slunečníky, lehátka, také malé stolky v podobě bedýnek. K tomu ještě různé atraktivity pro děti,“ vyjmenoval Radim Technik, ředitel Sportisu. Malí návštěvníci mohou využít několik hopsadel, nafukovací hračky do vody, hry nebo třeba venkovní kuchyňku. „Ve spolupráci se žďárskou knihovnou nabízíme zájemcům také různé knihy pro děti i dospělé. Je to taková malá knihovnička, kde si lze půjčit něco ke čtení u vody,“ popsal Technik. Chybějící venkovní kiosek s občerstvením se zatím provozovatelé rozhodli vyřešit možností přenesení jídla z vnitřního bufetu s tím, že konzumace bude možná právě jen venku. „Víme, že plnohodnotné koupaliště to lidem nenahradí. Pracujeme ale nyní s možnostmi, které jsou. Uvidíme, jaká bude odezva. Do budoucna totiž máme i větší plány,“ vyjádřil se ředitel Sportisu. Názory i návrhy veřejnosti k venkovnímu koupání teď organizace zjišťuje prostřednictvím dotazníku, který lidé najdou například na facebookovém profilu relaxačního centra. (ned)