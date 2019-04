Hnutí STAN mění lídra. Dlouholetého šéfa Gazdíka vystřídá Rakušan

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Petr Gazdík je objektivně veleúspěšný předseda, který hnutí vytáhl z regionálního uskupení na takové, které je prorostlé, na rozdíl od jiných stran, všemi vrstvami politického systému. Co bude asi mým základním úkolem, je přesvědčit lidi, že Starostové a nezávislí nejsou konjunkturální elastickou skupinou, kteří jsou v politice pro vlastní prospěch, že jsme hnutím s celostátní působností,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Vít Rakušan.

Původně středoškolský učitel a dosavadní první místopředseda STAN počítá s tím, že se své funkce v Kolíně vzdá a bude se soustředit na to, aby budoval STAN. „Ambicí každého, kdo vede STAN, musí být vybudovat silnou autentickou značku,“ prohlásil Rakušan.



Rakušanovi by měl „krýt záda“ jako dvojka hnutí Farský

Delegáti republikového sněmu hnutí STAB, kteří se sešli v pražském hotelu Olšanka na Žižkově, budou volit i další členy celostátního vedení. Jediným kandidátem na dvojku hnutí, která bude Rakušanovi „krýt záda“, je šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský.



Podle Gazdíka hnutí, které založil, potřebuje nový impulz. Jemu samotnému před posledními volbami do Sněmovny nevyšel pokus jít do voleb v koalici s KDU-ČSL. U lidovců převážila obava, že by koalice nepřekročila potřebných 10 procent. I kvůli tomuto nezdaru při vyjednáváních o spolupráci skončil nedávno v čele KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, jehož nahradil Marek Výborný.



Na sněmu STAN vystoupí i zástupci občanských demokratů, Pirátů, lidovců, TOP 09 a sociálních demokratů. Starostové a nezávislí jako typické středové uskupení jsou pro každého z nich kýženým partnerem.