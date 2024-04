Fiala má šanci, že překoná zakladatele ODS Klause a bude nejdéle předsedou

Nominaci na předsedu ODS získal premiér Fiala ve všech krajích, na první místopředsedu v drtivé většině krajů Zbyněk Stanjura.

Pozice místopředsedů budou obhajovat Martin Kupka, Alexandr Vondra, Martin Baxa a jediným nováčkem ve vedení občanských demokratů by mohla být Eva Decroix z Vysočiny, místopředsedkyně poslaneckého klubu.

„Prosazujeme svoje tradiční priority, ať už jde o zdravé veřejné finance, efektivní stát, nebo o sebevědomé jednání v Evropě. Poradili jsme si s řadou krizí, od drahých a nedostupných energií přes rekordní inflaci až po bezprecedentní uprchlickou vlnu,“ napsal Petr Fiala v pozvánce na kongres ODS.

Jsme v permanentní kampani, napsal Fiala

„Česká politika fakticky přešla do náročného módu permanentní kampaně,“ uvedl Fiala. „Hnutí ANO a SPD se volby budou snažit využít k tomu, aby oslabily naši pečlivě budovanou pozici v Evropě a pokusily se překreslit i domácí politickou mapu,“ napsal předseda vlády.

Rekapituluje, že ODS má nejsilnější zastoupení ve vládě a premiéra, nejsilnější senátorský klub a předsedu Senátu, podílí se na vládě ve třinácti krajích, má tři hejtmany, primátory ve třech největších městech České republiky a řadu dalších starostů.

„Věřím, že je v našem zájmu, abychom pokračovali v nastoupené cestě. Proto bych se také na kongresu opět rád ucházel o funkci předsedy ODS. Snažím se plnit vše, co jsem vám slíbil,“ napsal premiér Fiala v pozvánce na kongres ODS. Chystá se na něj chystá 539 delegátů z celé České republiky.

Při představení kandidátky pro volby do Evropského parlamentu premiér a předseda ODS odmítl úvahy, že by mohl po volbách do Evropského parlamentu zamířit do evropských struktur, pokud by pro koalici SPOLU nedopadly volby dobře. „Nevím, kde se tyto úvahy berou,“ odvětil Fiala na dotaz, zda by v případně špatného volebního výsledku eurokandidátky SPOLU, mohl zamířit až do čela Evropské rady.