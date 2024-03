POLITICKÝ DIÁŘ: Rakušan, migrace, velký úspěch a „velký špatný“

Pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský s europoslankyní Markétou Gregorovou z téže strany v pondělí učinili prohlášení k narůstající migrační vlně.

„Na rozdíl od populistických politiků, kteří na tématu migrace sbírají hlasy založené na jimi rozdmýchávaném strachu, my přicházíme s konkrétními návrhy na reformy migračního systému. Migrace do zemí EU byla v loňském roce nejvyšší za posledních sedm let, není možné před ní dál schovávat hlavu do písku,“ prohlásil Lipavský. „Národní opatření jsou nedostačující, potřebujeme najít celoevropské řešení,“ dodal.