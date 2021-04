Příspěvek k nemocenské mají lidé v karanténě dostávat do konce června

Příspěvek k nemocenské budou lidé v karanténě nebo izolaci kvůli covidu dostávat do konce června. „Na vládě jsme schválili prodloužení Izolačky do konce června. Program, který motivuje lidi izolovat se, se osvědčil a vnesl do zvládání epidemie další světlo,“ napsala na Twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.