ODS chce zredukovat návrh vlády na stoprocentní nemocenskou lidem v karanténě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Všichni zaměstnanci s příjmem do 45 000 hrubého by tak kvůli karanténě neměli mít žádný ušlý příjem. To si myslím, že je klíčové, aby zaměstnanci, nebo naprostá většina zaměstnanců neměla žádný ušlý příjem. Celkově jde téměř o 3 miliony zaměstnanců, u kterých díky tomuto zákonu nedojde v případě karantény nebo izolace k propadu příjmů,“ řekla ve Sněmovně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.



Půjde přitom o náhradu mzdy na čtrnáct dní, protože právě na 14 dnů vláda opět prodloužila dobu karantény kvůli novým mutací koronaviru. Finanční dopady návrhu odhadla Maláčová na 2,3 miliardy korun.



Část opozice vládní návrh podpoří. „My s tím souhlasíme, je to jediná cesta,“ podpořil vládní návrh na stoprocentní nemocenskou pro zaměstnance v karanténě předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan.

„Žádali jsme o takové opatření opakovaně. To, co vláda udělala, si myslíme, že je dobrý krok,“ řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„My ten zákon podporujeme. Podpoříme to, na čem se domluví sněmovní většina,“ uvedl ve Sněmovně Pirát Mikuláš Ferjenčík.



TOP 09 i 0DS chtějí návrh vlády upravit

TOP 09 navrhuje, aby výše nemocenské nebyla 100 procent, ale jen 90 procent, uvedla předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. Stoprocentní nemocenská pro lidi v karanténě jí nepřipadá jako adekvátní.

„To je návrh, který není dostatečně projednán se zaměstnavateli,“ hodnotí návrh vlády i šéf ODS Petr Fiala. Měl by být podle něj i finančně rozumný. Stejně jako Pekarová Adamová hovořil o tom, že výše nemocenské by měla být maximálně 90 procent denního vyměrovacího základu.



„Úmysl motivovat lidi, aby nepodceňovali příznaky, je správný. To nikdo nepodceňuje, řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Druhá věc je konkrétní věcné provedení. Zpochybnil, že návrh vlády bude mít dopad jen 2,3 miliardy korun.



Zákon má platit pro všechny zaměstnance a pojištěné dohodáře. Nikoli pro OSVČ. „Živnostníci dostávají kompenzační bonus 500 korun denně za karanténu dle zákona o kompenzačním bonusu,“ argumentuje Maláčová.



Předpokládá, že tentokrát už v parlamentu návrh projde, byť pro něj ve vládě nehlasovali ani někteří ministři za ANO - financí Alena Schillerová, pro místní rozvoj Klára Dostálová, průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, obrany Lubomír Metnar a životního prostředí Richard Brabec.



Schillerová řekla, že se zdržela. „Říkám to otevřeně. Bojím se komplikace v legislativním procesu a bojím se i ohrožení zaměstnanosti ve zdravotnictví,“ uvedla ministryně financí.

Komunistka podpořila výhrady Schillerové

Zdrženlivý postoj ministryně financí podpořila komunistka Hana Aulická Jírovcová. „Pro tuto situaci by bylo nejlepší řešení v podobě jednorázové částky za jeden den karantény,“ uvedla Aulická Jírovcová.

Pro návrh Maláčové byl ale ve vládě spolu se sociálními demokraty i premiér Andrej Babiš a ČSSD proto předpokládá, že i díky tomu zákon podpoří poslanci vládního hnutí ANO. Odvolává se na koaliční smlouvu, podle níž koaliční poslanci hlasují pro vládní návrhy.

„Tak jako poslanci sociální demokracie poslouchají na slovo pana předsedu Hamáčka, tak tomu má i hnutí ANO,“ řekla po jednání vlády Maláčová. „Každý poslanec hlasuje podle svého svědomí,“ oponovala jí Schillerová.

Při prvním návrhu, který Sněmovna minulý týden odmítla o pouhý jeden hlas, chtěla vláda zaměstnancům v karanténě dát k nemocenské speciální bonus až 370 korun denně. Výše nemocenské plus bonusu přitom neměla překračovat výši platu.

„Budu apelovat na kolegy, aby to nedopadlo jako v pátek,“ řekl šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. V pátek totiž zákon pomohli potopit i tři poslanci ANO - Jiří Bláha, Pavel Juříček a Pavel Staněk. „Nechci, aby to dnes spadlo pod stůl,“ uvedla ve Sněmovně šéfka výboru pro sociální politiku za hnutí ANO Jana Pastuchová