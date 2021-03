Zvyšte příspěvek firmám na 80 korun za test, vyzval vládu Rakušan

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Šéfka TOP 09 řekla, že by mělo být povinné testování na covid-19 i v případě poslanců ve Sněmovně, když se bude týkat zaměstnanců.

Před několika dny k tomu při jednání ve Sněmovně vyzýval také nezařazený poslanec Lubomír Volný

Snahu prezidenta Miloše Zemana dostat do České republiky ruskou vakcínu Sputnik V, i když nebyla schválena Evropskou lékovou agenturou, šéf STAN komentoval, že do Česka je třeba dostat co největší množství cerfifikovaných vakcín.

Rakušan i Pekarová Adamová se domnívají, že tři týdny tvrdých opatření, které vyhlásila vláda, nebudou stačit. Šéfka TOP 09 se vyslovila proti vzbuzování falešných nadějí, že by se po třech týdnech, kdy je s výjimkou cesty za prací zakázáno přejíždění mezi okresy, mohlo dojít k rozvolňování opatření proti šíření koronaviru. Kritizovala v této souvislosti vicepremiéra Karla Havlíčka, který podle ní takové falešné naděje vyvolává.