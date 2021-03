Vláda bude jednat o plošném nařízení práce z domova i o navýšení ošetřovného

Případné plošné nařízení by podle něj mohlo poškodilo některé firmy, a tak mají jednotlivá ministerstva dodat v průběhu úterý seznam, koho by se povinný home office neměl dotknout.



„Debatujeme o tom, jak ještě více motivovat firmy, aby tam, kde to jde, zaváděly home office. Státní správa, dá se říci, jde v tomto příkladem, home office ve státní správě funguje velmi dobře a myslíme na to, aby v podobných proporcích, pokud je to možné, byl home office zaváděn i ve firmách,“ řekl po pondělním jednání vlády Hamáček.



„Chtěli doprecizovat povinný home office pro celé národní hospodářství,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s tím, že půjde o opatření v rámci krizového zákona.

Na zvýšení ošetřovného není shoda v koalici

Maláčová v pondělí avizovala, že chce ve vládě debatovat o zvýšení ošetřovného. „Některé rodiny jsou již od října na ošetřovném, protože nefungují školy. To znamená – říjen, listopad, prosinec, leden, únor – v tuto chvíli budou šestý měsíc na ošetřovném a myslím si, že ten výpadek jejich příjmů je enormní,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí.



„Není zatím shoda na úrovni koalice o navýšení ošetřovného, protože návrh, který byl dnes předložen, počítal se stoprocentním navýšením ošetřovného, což by v podstatě znamenalo, že by někteří zaměstnanci brali více, než když jsou zaměstnáni. A já se skutečně velmi bojím ohrožení zaměstnanosti zejména ve zdravotnictví, což si dnes nemůžeme dovolit. Věřím, že najdeme nějaký kompromis,“ reagovala ministryně financí za ANO Alena Schillerová.



Maláčová chce diskutovat i o odměnách pro zaměstnance sociálních služeb. Po první vlně epidemie vláda schválila na odměny pro sociální služby 5,2 miliardy korun. Schillerová uvedla, že novela zákona o státním rozpočtu počítá nejen s odměnami pro pracovníky sociálních služeb, ale i s odměnami pro pracovníky ve zdravotnictví jako v loňském roce.

Ačkoli Maláčová avizovala, že vláda se kvůli těmto věcem sejde v úterý večer po jednání Sněmovny, zatím se s tím podle informací iDNES.cz spíš nepočítá. Ministři se jen v dopoledne krátce sešli, aby přehodnotili usnesení o zákazu závodního stravování.