Je tu pokus číslo dvě prosadit speciální příspěvek lidem v karanténě

Minulý týden spadl bonus pro lidi v karanténě v parlamentu pod stůl o jediný hlas, když k nelibosti Maláčové vládní návrh nepodpořili ani tři poslanci vládního ANO - Jiří Bláha, Pavel Juříček a Pavel Staněk.

Podle návrhu Maláčové měli lidé v karanténě k nemocenské navíc dostávat až 370 korun denně, přičemž firmy by si to odečítaly od odvodů státu. Zaměstnance to mělo motivovat, aby se karanténě nevyhýbali. Součet nemocenské a speciálního bonusu, jenž Maláčová nazvala „izolačka“, neměl překročit výši platu zaměstnance. „To je skoro spíš stimulace pro to, aby ti lidé do té práce nechodili,“ tvrdil Juříček.



Maláčová řekla, že Izolačka má stát za tři měsíce předpokládané platnosti přibližně 1,2 miliardy korun. Zhruba 400 milionů korun měsíčně při odhadovaném počtu 50 tisíc karantén měsíčně. „To je výrazně méně než náklady na pandemii, kdy jeden den boje s epidemií stojí ČR přibližně 2 miliardy,“ hájila svůj návrh v Senátu.



Zákon pak havaroval ve Sněmovně nejen kvůli tomu, že ho nepodpořili tři vládní poslanci a že další chyběli, ale i kvůli tomu, že kolegové Maláčové ČSSD se pokusili přidat k návrhu změny, jež část opozice vnímala jako nesouvisející přílepky. Šlo o povinnost zaměstnavatelů hlásit úřadu práce volná místa a dohody mimo pracovní poměr. Evidence dohod měla podle Maláčové zlepšit kontroly nelegálního zaměstnávání a ochranu zaměstnanců před zaměstnavateli, kteří obcházejí předpisy.