Do 3. května otevřeme obchody, říká Arenberger. O rozvolňování rozhodne vláda

Vláda bude ve čtvrtek jednat o rozvolňování. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera by jako první měly přijít na řadu obchody. Otevřít by se měly nejpozději do 3. května, uvedl ministr na CNN Prima News. Ministerstvo zdravotnictví podle Arenbergera v současnosti také připravuje plán rozvolňování na první polovinu května, který už má základní obrysy.