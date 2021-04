Poslanci odmítli hlasovat o výzvě vládě, ať okamžitě otevře obchody a služby

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Nepodpořili to poslanci ANO, ČSSD a komunisté, kteří tak hlasovali s vládou, i když vypověděli dohodu o toleranci.

Vláda bude plán rozvolňování opatření proti šíření covidu projednávat na odpoledním jednání. Zatím počítá s tím, že by se další obchody a služby mohly otevřít 3. května, pokud počet nakažených s nemocí covid-19 klesne do té doby pod 100 na 100 tisíc obyvatel.

Poslanci budou jednat o letošních maturitách

Politici budou ve čtvrtek ve Sněmovně v poledne zprávu o letošních maturitách, což navrhli šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek a exministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD.

Předtím budou poslanci projednávat starší výroční zprávy o činnosti a o hospodaření veřejnoprávní ČT za roky 2018 a 2019. Za normálních okolností by to měla být spíše nuda, ale někteří politici svými výroky televizi „ostřelují“, což ještě umocňuje to, že začátkem října jsou volby do Sněmovny.

Například šéf SPD Tomio Okamura si nedávno ve Sněmovně stěžoval na to, že nebyl do Otázek Václava Moravce, hlavního diskusního pořadu České televize, pozván za posledních šest let ani jednou a že větší prostor v televizi dostávají strany TOP 09 a hnutí STAN, které přitom měly výrazně horší výsledek v posledních volbách do Sněmovny.

Sněmovní volební výbor už dříve výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČT doporučil schválit. Projednávání zpráv je sledované zejména kvůli tomu, že jejich dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání Rady ČT, která volí a odvolává generálního ředitele.

Poslanci mají také v nejbližší době rozhodnout o čtyřech nových členech Rady ČT. Volební výbor již předvybral 12 adeptů. Na seznamu jsou například novinář Jefim Fištejn, dosavadní místopředseda rady Daniel Váňa, předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes či bývalý šéfredaktor zpravodajství České televize Karel Novák. Právě Novák dostal od členů volebního výboru nejvíc hlasů.