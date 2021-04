Šťastní nejsme, ale je to posun, vyhlížejí obchodníci květnové otevření

„Ve středu jsem mluvil s panem Havlíčkem. Chtěli jsme otevřít 26. dubna, ale oni měli už rozhodnuto, že otevřeme až 3. května. Hlavně jsme chtěli vládu vyzvat, aby nám dali vědět, kdy otevřeme. Což se tedy stalo,“ řekl iDNES.cz předseda Retailové asociace a majitel společnosti Alpine Pro Václav Hrbek.

„S tím květnovým datem nejsme moc šťastní, nicméně aby se teď narychlo otevřelo nebo my jsme tady stávkovali a pak se za 14 dní zase zavíralo, tak to je ta nejhorší varianta. Za nás je to určitě posun dopředu,“ dodal.

Konkrétní datum přivítal i šéf Asociace nákupních center Jan Kubíček. „Další vlna obchodníků tak může nasměrovat své úsilí k přípravám na otevření, které přichází za minutu dvanáct. Věříme, že vláda slib dodrží. Podle našich výpočtů a zkušeností zvýší otevření obchodních center mobilitu jen minimálně.“

Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Pokud bude pokračovat příznivý trend vývoje epidemie, 3/5 uvolňujeme zbytek obchodů, trhů a v přísném hyg. režimu vybrané služby, spojené s péčí o tělo, péčí o zvířata nebo lázeňskou zdravotní péčí. Současně pokračuje postupné uvolňování školek a škol. Právě přijato na vládě.

Definitivní platnost termínu však ještě vláda musí příští týden potvrdit. Bude záležet na vývoji počtu nakažených, který by v týdenním celorepublikovém úhrnu neměl přesáhnout 10 000. V tuto chvíli je vyšší, podle vlády však výhled v tuto chvíli otevření obchodů i služeb nahrává.

V současné době mohou fungovat obchody s potravinami, lékárny, drogerie, optiky či květinářství. Vláda umožnila provoz i prodejnám dětského oblečení a obuvi a papírnictvím. Ze služeb jsou k dispozici od minulého pondělí zámečnictví, prádelny, čistírny nebo opravny zařízení pro domácnosti. Ve zpřísněném režimu mohou fungovat i farmářské trhy.



Podle Hrbka sice tento výčet vypadá omezující, ve skutečnosti se však do něj už teď vejde většina provozoven. „Mně přijde úplně zbytečné, když tu pouhých 18 procent maloobchodníků musí mít zavřeno a zbytek funguje, jako by tu žádná epidemie nebyla. Přijde mi to jako falešná hra na nějaký lockdown, který úplně není a my ho odnášíme,“ míní Hrbek.

Pokud jde o samotné přípravy na otevření, nepředpokládají obchodníci nějaké zvláštní nasazení. V řadě případů už totiž prodejny fungují jako výdejny zboží z internetových objednávek.

„Kolegové řeší, aby byli připraveni zaměstnanci, abychom měli dostatek dezinfekčních prostředků, nicméně na mnoha prodejnách nám v tuto chvíli funguje osobní odběr z e-shopu. Zaměstnanci tam jsou, chodí tam knižní novinky, takže znovuotevření pro nás nyní není zas tak náročné,“ říká Adam Pýcha, šéf marketingu a e-commerce Knih Dobrovský.

Restaurace si počkají

Otevření vyhlížejí i majitelé restaurací a hospod. Ti si však budou muset ještě počkat, podle vládního rozvrhu přijdou na řadu až v předposlední páté vlně, pivo uvnitř hospody si Češi dají až při šesté, poslední vlně a budou se muset prokázat negativním testem.

Podle výkonné ředitelky asociace restaurací Apron Kateřiny Holnové chtějí restaurace otevřít co nejdřív a bylo by pro ně nejlepší, kdyby rozhodnutí, jestli mít otevřeno nebo zavřeno a za jakých podmínek nechal stát na nich.

„Jsme připravení venku i vevnitř dodržovat veškerá preventivní hygienická opatření, jako jsou vzdálenosti, nošení roušek a pravidelná dezinfekce místa po každém hostovi. Otevření zahrádek je jedna věc, ale bylo by fér podnikatelům říci, kdy se otevřou celé restaurace a spolu s tím i plán kompenzací,“ uvedla Holnová.