PŘEHLEDNĚ: Jak se bude rozvolňovat? První otevřou obchody, bary až poslední

Balíček 1 Od 12. dubna, část od 26. dubna

První balíček zahrnuje rozvolnění, která se již částečně uskutečnila od 12. dubna. Kvůli návratu žáků do škol a zlepšení epidemické situace se otevřely papírnictví a prodejny s oblečením a obuví pro děti. Již přes týden jsou otevřeny také vnější prostory botanických a zoologických zahrad a venkovní trhy, na kterých se zatím smějí prodávat pouze potraviny.

Od 26. dubna pak vláda umožní otevření venkovních prostor muzeí a výtvarných expozic. Podobně jako u zoologických zahrad však bude jejich kapacita omezena.

Balíček 2 Od 3. května

Pokud se do pondělí nezhorší epidemická situace v zemi, vláda od 3. května umožní otevření kadeřnictví, kosmetických salónů a dalších služeb péče o tělo. „Jedná se i o pedikúru, masáže zdravotního charakteru a podobné typy služeb. Podmínkou ovšem bude prokázání se testem, buď PCR, nebo antigenním,“ uvedl ministr obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Zákazník i provozovatel budou muset mít kromě negativního testu po celou dobu nasazený respirátor. Současně s tím se otevřou také psí salony a další provozovny péče o zvířata. Bez dalších podmínek se obnoví také provoz v lázních.

Od 3. května by vláda měla umožnit otevření také dosud uzavřených maloobchodních prodejen. U tohoto rozvolnění už ale vláda zmiňuje podmínku nižší celostátní incidence případů koronaviru, než je 100 případů na 100 tisíc obyvatel. Za stejné podmínky by se již také měly otevřít venkovní trhy s veškerým sortimentem.



V krajích s nižší incidencí než 100 případů na 100 tisíc obyvatel se pak otevřou také vnitřní prostory galerií, muzeí a památek. Návštěvníkům však nebudou povoleny skupinové prohlídky.

Balíček 3 Pod 100 případů na 100 000 lidí za uplynulý týden

Od následujících balíčků již vláda nestanovuje přesný časový harmonogram. Rozvolnění bude záviset na počtu nakažených. Od třetí fáze by se za splnění podmínky 100 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní mohly otevřít zbývající služby.

Vláda by také navýšila počet lidí, kteří by se mohli účastnit svateb a pohřbů. Ve venkovních prostorech by se jednalo o 30 účastníků.

Balíček 4 Pod 75 případů na 100 000 lidí za uplynulý týden

Největší vlna rozvolnění nastane až v Česku klesne počet případů pod 75 na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. V takovém případě by se poprvé mohly otevřít venkovní zahrádky restaurací či hrady a zámky.



Opětovného otevření by se dočkaly také hotely a penziony, které by však směly naplnit pouze 25 procent své kapacity. Hosté by navíc před ubytováním museli doložit negativní test a po celou dobu pobytu by ve společných prostorech nosili respirátory. Hotely by také nesměly pořádat noční akce.

Rozvolnění by nastalo také ve sportu. Ve venkovním prostředí by mohlo na jednom hřišti sportovat až 20 lidí. Nesměli by však přitom využít vnitřní prostory šaten či sprch. V halách by mohli sportovat maximálně dva lidé, kteří doloží negativní test. Do hlediště by se poprvé od podzimu mohli za dodržení přísných hygienických opatření vrátit diváci.

Vláda by venku umožnila také konání koncertů a divadelních představení. Opět pouze za dodržení přísných hygienických opatření. Svateb a pohřbů by se uvnitř mohlo účasnit 30 lidí, venku 50.

Balíček 5 Pod 50 případů na 100 000 lidí za poslední týden

Při celostátní incidenci pod 50 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní by se návštěvníkům s negativním testem otevřely také plavecké bazény, aquaparky, wellness a sauny.

Poprvé od léta by se také mohla konat divadelní představení a koncerty ve vnitřních prostorech. S omezením kapacity by mohla otevřít také kina. Dočkali by se také restauratéři, kteří by poprvé od prosince částečně otevřeli vnitřní prostory svých podniků.

Sportování by se v halách mohlo účastnit více lidí. Přesný počet zatím vláda nespecifikovala. Svateb a pohřbů by se uvnitř mohlo účastnit 100 lidí, venku 250.

Balíček 6 Pod 25 případů 100 000 lidí za poslední týden

Pokud by se v celém Česku vyskytlo v přepočtu na 100 tisíc obyvatel za poslední týden pod 25 případů, vláda by rozhodovala o případné úpravě nařízení o povinné ochraně úst a nosu a dalších opatření. Podrobnosti však zatím ministerstvo zdravotnictví nezveřejnilo.