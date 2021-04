Otevřené zahrádky pomůžou víc než kompenzace, říká šéfka svazu pivovarů

Vláda chystá opatření, které se bude týkat otevření restaurací a hospod, ovšem zatím je vše v jednání. Verdikt a jasná pravidla by měla být k dispozici co nejdříve a podle ředitelky Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) jsou restaurace na otevření připravené.

O víkendu otevřela zahrádky restaurací Itálie, Maďarsko, v pondělí také sousední Slovensko. Otevřené gastro má většina Španělska nebo Británie. České restaurace zatím ještě neznají ani konkrétní datum otevření alespoň zahrádek.

Je v jejich přístupu (v zahraničí) něco, co by podle vás mohlo fungovat i v Česku?

Podle statistik Evropské asociace sdružující hotely a restaurace (HOTREC), kterou máme k dispozici, je například velmi zajímavá situace ve Španělsku. Některé regiony mají gastro otevřené již dlouho, zatímco jiné nikoliv. Díky důslednému dodržování hygienických pravidel lze restauracím ve Španělsku připsat podíl pouze 2,3 procenta přenosů infekce. Mluvila jsem s kolegy ze Španělského pivovarského svazu a jejich odpovědi mě vlastně nepřekvapily. Základem jejich úspěchu je, že po překonání jarního kritického období byla řada klíčových pravomocí delegována na španělské regionální vlády. V Čechách by to byly kraje. Hned na začátku pandemie také vzniklo unikátní společenství Juntos con la Hostelería, se kterou vláda pravidelně komunikuje a připravují opatření.

Určitě bychom si z této země měli vzít inspiraci. Bez ohledu na omezení či neomezení gastronomie se jim covid šíří všude velmi podobně, ale mají to pod kontrolou. Jde vlastně o takovou živoucí laboratoř a příklad toho, že jde jít i jinou cestou než nekonečných a úmorných lockdownů, které ekonomicky ruinují podnikatele. U nás by přitom nyní stačilo alespoň otevřít zahrádky, protože to může epidemiologické situaci paradoxně pomoci více, než když zůstanou zavřené. Stačí se podívat do parků, na náplavky, cyklostezky apod. lidé se sdružují i přes zákazy. Pak je tu ještě ekonomický důvod. Celou řadu hospod, které jsou už téměř na mizině, to totiž může zachránit.

Jak jsou na tom aktuálně české restaurace? Nepomohou jim vládní kompenzace více než otevření zahrádek?

Vládní kompenzace zdaleka nepokrývají potřeby zavřených restaurací. Loni jich muselo ukončit svou činnost 500, letos to budou další stovky. Navíc současná podoba kompenzací znevýhodňuje ty, kteří se nejvíce snaží. Když máte třeba výdejní okénko, nemáte většinou padesátiprocentní ztráty a na kompenzace tak nedosáhnete. Ani na podpory pro zaměstnance. Skončil i program Covid Nájemné, který hodně pomáhal.

Otevření zahrádek by bezesporu pomohlo více, než kompenzace. Navíc je důležité si uvědomit, že pivovary a restaurace jsou důležité i pro místní komunity. Nejen sociálně, ale i kulturně. Zejména na vesnicích nebo v malých městech jsou hospody často jediným místem pro pořádání různých kulturních akcí. Pivovary a restaurace také vytváří pracovní místa, snaží se zvelebovat místní prostředí, přispívají k podpoře cestovního ruchu.

Co říkáte na plán vlády otevřít restaurace a celý gastro sektor až jako poslední?

My nejsme blázni, nechceme otevírat hned teď a za každou cenu. Otevření vnitřních prostor hospod musí být nejen bezpečné, ale i udržitelné do budoucna. Připravili jsme proto koncept Bezpečné restaurace, tedy souhrn hygienických a režimových opatření, aby byla restaurace bezpečná pro hosty i personál. Už jsme požádali nového pana ministra o schůzku. S hlavní hygieničkou řešíme záštitu nad celým projektem. Sektor gastronomie už je opravdu smrtelně vyčerpaný a potřebuje pomoct. Nikoliv kompenzacemi, ale smysluplnými opatřeními, která reflektují praxi a nikoliv pouze čísla z tabulek.

Co je to konkrétně ta Bezpečná restaurace?

Koncept Bezpečné restaurace je souhrn pravidel a opatření, který jsme připravili ve spolupráci s hygieničkou, epidemioložkou a dalšími odborníky. K notoricky známému 3R (ruce-roušky-rozestupy) jsme přidali ještě 3S (stoly-sklo-skupiny), pravidelné větrání, desinfekci a další. Chceme tím docílit toho, že hospoda bude bezpečná pro personál i návštěvníky. Mimo jiné nás k tomu vedla zkušenost z loňska, kdy se hospody otevíraly a zavíraly dost chaoticky. Obnovit výrobu piva, zavést jej po republice, připravit na otevření hospody, stojí hodně času i peněz. To nejde ze dne na den. Náš koncept má proto vést k tomu, aby bylo otevření bezpečné, dlouhodobé a udržitelné.

Očekáváte, že se lidé houfně do hospod vrátí, nebo budou ostražití?

Očekáváme, že jakmile se restaurace otevřou, bude plno. Mimo jiné i proto je potřeba zabývat se naším konceptem Bezpečné restaurace, který myslí i na tento prvotní nápor a radí, jak ho co nejlépe zvládnout. Odsoudit lidi předem, že jsou neposlušní a proto neotevřeme, je jednoduché, ale krátkozraké. Hledat řešení a pochopení, vyjít vstříc neudržitelné situaci, je daleko důležitější, i když složitější. Já věřím, že když se chce, všechno jde. Měli bychom dostat šanci.

Jsou restaurace, co nemají zahrádky, ty mají smůlu? Zajímal se o takové provozy někdo?

Zatím to vypadá, že restaurace bez zahrádek budou muset počkat. Proto je potřeba co nejrychleji pomoci tak, aby i vnitřní prostory mohly být udržitelně otevřeny.

Jsou hospodští připraveni na kontrolování testů? Jak?

Je potřeba s námi opravdu vést diskusi. Vymýšlet opatření od stolu a bez znalosti trhu je nešťastné. My víme, jaké jsou možnosti a co hospodští a restauratéři zvládnou. Jsme ochotní hledat kompromisní řešení, protože na druhou stranu zase nejsme epidemiologové. Pokud by bylo testování podmínkou otevření gastro segmentu, jsme připraveni to zařadit do našeho konceptu Bezpečné restaurace.

Víte jak bude fungovat aplikace bezinfekčnosti, kterou představí Hospodářská komora? Jak bude fungovat a z čeho čerpat data?

Jednu aplikaci pro prokazování bezinfekčnosti chystá nejen Hospodářská komora, další pak ministerstvo zdravotnictví, covid pas prosazuje také Evropská komise. Myšlenka je jednoduchá. Pokud jste prodělali covid, jste očkovaní, nebo testovaní, aplikace vás po vyhodnocení parametrů označí jako bezinfekčního nebo naopak rizikového. Aplikace by měla fungovat jako zjednodušený semafor – červená nebo zelená. Můžete jít, nebo ne. Ať už to bude aplikace Hospodářské komory, nebo jiného soukromého sektoru, je nezbytné napojení na vybraná zdravotnická data – např. očkování. To bez spolupráce se státem podle mě není možné.