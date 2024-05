Prazdroj obrátil Proud. Experimentální značku nalepil na ležák pro mladé

„Zřetelně tak oddělíme tato piva od nového lehkého ležáku Proud určeného pro jiný typ spotřebitele. Symbol Elektrárny i spojení „pivo z elektrárny“ jsme využívali od startu pivovaru, a proto když jsme hledali nový název, pod kterým budeme uvádět speciály, zvolili jsme právě značku Elektrárna,“ vysvětluje mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

Nový ležák s nižší hořkostí a pouhými 3,9 procenta alkoholu už Prazdroj uvedl na trh ve vratných třetinkových láhvích z čirého skla a v půllitrových plechovkách. Ve vybraných podnicích ho bude i čepovat. Vzhledem k zamýšlené masové distribuci se však produkce odehrává už v hlavní plzeňské varně. Pivo Proud si tak sice v názvu trochu paradoxně stále nese odkaz na experimentální minipivovar, produkcí i marketingem ale spadá pod „velký“ Prazdroj.

Ne zcela typické světlé pivo má pivovaru pomoci uspět u mladších spotřebitelů, kteří nejsou klasickými pivaři. „Zatímco u starších spotřebitelů vidíme, že stále více preferují hořká piva a speciály, u mladší generace dospělých sledujeme pravý opak. Ti vyhledávají lehčí, méně hořké nápoje s nižším obsahem alkoholu. Zároveň si ale s konzumací pojí zážitky a očekávají, že to, co pijí, a s čím se navenek ukazují, bude dobře vypadat,“ říká ředitel experimentálního pivovaru Michal Škoda.

Speciální piva se jmény Ventill, The Mže či Proovan se budou dál vařit v experimentálním pivovaru, který od roku 2020 funguje v historické budově bývalé elektrocentrály nedaleko soutoku řek Mže a Radbuzy v areálu Plzeňského Prazdroje.

„V experimentálním pivovaru plánujeme v budoucnu vařit vedle speciálů pod značkou Elektrárna i další lehká piva pod značkou Proud určená například na hudební festivaly,“ dodal Škoda.

Rozdělení značek se odrazilo i na internetové prezentaci pivovaru. Na původním webu pivovarproud.cz je čerstvě rozcestník odkazující na nový ležák Proud i chystané stránky speciálů pod značkou Elektrárna, které by se měly rozběhnout v polovině května. Vynaložené náklady na nový styl komunikace pivovar komentovat nechtěl, podle odborníků ale samotný rebranding příliš nákladný být nemusí.

„Můžeme se pohybovat od sto do tří set tisíc korun. Pokud by se značka vzala úplně od základů, vymýšlel by se koncept a připravila i nová komunikační kampaň, půjde spíš o 500 tisíc korun,“ uzavírá marketingový expert společnosti Včeliště Josef Řezníček.