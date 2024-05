Zlá zpráva pro Bidena. Většina Američanů si myslí, že USA jsou v recesi

Výsledky dotazování jsou špatnou zprávou pro amerického prezidenta Joea Bidena, jemuž se podle všeho nedaří přesvědčit voliče, že americké ekonomice se pod jeho vedením daří dobře. V březnu v Kongresu prohlásil, že Američanům jejich hospodářství závidí celý svět, průzkumy ale dlouhodobě ukazují, že voliči v případě ekonomické politiky více věří jeho předchůdci a očekávanému soupeři v listopadových volbách Donaldu Trumpovi.

Za Bidenova prezidentství, které začalo za covidové krize, americký HDP narůstá, s výjimkou krátkého úseku v roce 2022. Přesto 56 procent dotázaných v nové sondáži řeklo, že USA jsou podle nich v recesi, která je zpravidla definována jako období o minimálně dvou po sobě jdoucích čtvrtletích s klesajícím HDP. Častěji tento pohled uváděli republikáni (67 procent) než demokraté (49 procent).

Kromě toho například 49 procent respondentů vyjádřilo přesvědčení, že akciový index S&P 500 je dnes v meziročním srovnání nižší, a stejný podíl dotázaných považuje míru nezaměstnanosti za nebývale vysokou. Uvedený index při tom ve skutečnosti vzrostl za poslední rok o zhruba 25 procent a nezaměstnanost se v USA delší dobu drží pod čtyřmi procenty, což je v kontextu posledních dekád velmi nízká úroveň.

Americký paradox

„Mnozí Američané kladou odpovědnost za stav ekonomiky Bidenovi, přičemž 58 procent účastníků průzkumu řeklo, že ekonomika se zhoršuje kvůli špatným krokům jeho administrativy,“ napsal The Guardian.

Zjištění jen podtrhují paradoxní situaci, kterou již řadu měsíců pozorují mnozí analytici a komentátoři v USA. Zatímco nejrozšířenější makroekonomické ukazatele se vyvíjejí poměrně dobře, většina Američanů považuje stav ekonomiky za špatný. Zároveň se v průzkumech objevuje značný nesoulad v tom, jak lidé hodnotí celoamerickou ekonomiku a situaci ve svých státech nebo svých domácnostech, kterou vnímají pozitivněji.

Klíčovým faktorem se zdá být inflace, která sice z předloňských devíti procent klesla na méně než čtyři procenta, to ovšem neznamená, že by se ceny začaly snižovat. „Pořád vidím zprávy z Bílého domu, kde pořád opakují, že je ekonomika dobrá,“ řekl tento měsíc deníku The New York Times 32letý Jacob Sprague z Nevady. „To je dost divné, protože já platím víc na daních a víc za nákup a víc za bydlení a víc za benzin. A to mi dobré nepřijde,“ uvedl.

Ekonomické úvahy přitom zpravidla bývají rozhodující otázkou prezidentských voleb. V nedávno zveřejněném průzkumu agentury Ipsos vybralo 88 procent dotázaných ekonomiku jako téma, které bude v jejich volebním rozhodování velmi důležité. Ekonomika tak byla v čele priorit voličů, následovaná s těsným odstupem inflací.