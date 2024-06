Biden řekl dost. Jeho nařízení umožní pozastavit migraci, schytal kritiku

Ilegální migrace do Spojených států a zejména dlouhodobě kritická situace na hranicích s Mexikem jsou jedním z hlavních témat probíhající kampaně před listopadovými prezidentskými volbami. Donald Trump slíbil nápravu, republikáni v posledních měsících tlačili na Bidenovu administrativu, aby situaci začala řešit. Stát Texas dokonce přišel s vlastními opatřeními a dostal se do sporu s Washingtonem.

Biden pod tlakem kapituloval, nečekal na nekončící pře o ideální podobě nové legislativy a do migrační politiky zasáhl takzvaným výkonným nařízením. Nový postup počítá s tím, že USA budou žadatele o azyl odmítat, když budou počty migrantů zachycovaných po vstupu z Mexika mimo hraniční přechody nad 2500 denně. Aktuálně američtí pohraničníci zadržují na hranicích více lidí, v neděli to bylo přes 3500.

Rázné opatření v dohledné době pravděpodobně narazí na soudní přezkum, Nejvyšší soud ho může zneplatnit v případě, že podle něj nemá oporu v zákonech či je v rozporu s americkou ústavou.

Pro Bidenovu administrativu byl úterní krok jednou z posledních možností, jak dát voličům najevo, že demokraté berou problematiku migrace vážně. Přes Kongres jeho návrh opakovaně neprošel, republikáni už na začátku roku potopili kompromisní plán imigrační reformy dojednaný zástupci dvou velkých stran v Senátu, připomíná CNN. Zahrnoval významné restrikce včetně možnosti pozastavit azylové procesy při vysokých počtech přicházejících migrantů. Velkou část imigrační reformy Biden zahrnul do svého výkonného nařízení.

Bílý dům v tiskové zprávě uvádí, že aktuální zpřísnění migrační politiky je dočasné. Pokud počet nelegálních přechodů hranic dlouhodobě klesne pod 1500 za den, vláda nařízení stáhne. Do té doby mohou úřady zadržené migranty vyhošťovat v řádu dní nebo i hodin, přičemž plán zahrnuje i některé „humanitární výjimky“, například pro děti bez dospělého doprovodu.

Americká média považují úterní krok za radikální a drastický posun vlády k tvrdým imigračním restrikcím, píše Axios. Demokraté se podle analytiků nařízením přiblížili v otázkách migrace tvrdému postupu, jenž slibuje v předvolební kampani Donald Trump. Biden si za svůj krok vysloužil kritiku, paradoxně však nejen od republikánů, kteří na něj útočit musí, ale rovněž od části Demokratické strany.

Demokratický rozkol

Demokratický lídr senátní většiny Charles Schumer uvedl, že Bidena k ráznému postupu donutil nesmyslný odpor republikánů k navrhované legislativě. Zároveň však uznává, že výkonné nařízení není v citlivých otázkách migrace ideální. „Samozřejmě je to lepší než nedělat vůbec nic. Schválení regulérní legislativy by však pochopitelně bylo lepší, jak ostatně sám uznává i prezident,“ uvedl Schumer podle listu The Washington Post.

Rozkol napříč Demokratickou stranou je patrný i v tom, že radikálnější křídlo považuje Bidenův postup za příliš decentní, umírnění demokraté naopak mluví o příliš restriktivních opatřeních. Oba tábory se však shodují, že ideálním řešením by bylo schválení příslušného zákona Kongresem. Tomu však brání listopadové prezidentské volby, republikáni by posvěcením přišli o jednu ze zbraní v probíhající kampani.

Migrace je podle průzkumů jedním z nejdůležitějších témat nadcházejících voleb. Šestnáct procent dotazovaných ji považuje za vůbec nejdůležitější, častěji respondenti uváděli pouze stav americké ekonomiky a ochranu demokratických principů. Na 52 procent oslovených si myslí, že Trump by migraci řešil lépe než Biden.

V úterý před Kapitolem proti Bidenovu nařízení protestovaly stovky lidí včetně vlivné demokratky Ilhan Omarové, jež do Spojených států emigrovala z rodného Somálska. „Naše vlast zavírá dveře rodinám, které přišly o všechno. To není ta Amerika, kterou tak miluji,“ sdělila.