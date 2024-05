Bidenův tým váhá, jak využít rozsudek nad Trumpem. Skutečný verdikt padne u voleb

Porota v New Yorku ve čtvrtek shledala exprezidenta Donalda Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce Stephanii Cliffordové za mlčenlivost před volbami roku 2016. Rozhodnutí o trestu padne 11. července, Trumpovi právníci uvedli, že se exprezident odvolá.

„Skutečný verdikt bude od lidí pátého listopadu,“ prohlásil k rozsudku Trump poté, co odešel od soudu. Narážel tím na skutečnost, že i přes jeho právní potíže jej republikáni nominují jako jejich kandidáta do prezidentských voleb, které proběhnou v listopadu.

Bidenův tým v prvním oficiálním prohlášení k rozhodnutí newyorské poroty zřejmě došel k podobnému závěru. „Donald Trump si vždy mylně myslel, že nikdy nebude čelit následkům za porušení zákona pro své osobní zisky. Dnešní rozsudek však nic nemění na tom, že Američané čelí jednoduché realitě. Stále existuje jen jeden způsob, jak Donalda Trumpa udržet mimo Oválnou pracovnu: u volebních uren. Odsouzený zločinec, nebo ne, Trump bude republikánským kandidátem na prezidenta,“ uvedl v prohlášení ředitel komunikace Bidenovy kampaně Michael Tyler.

„To je jedna z mála věcí, na které se Trump a prezident Biden shodli,“ poukázal portál Axios na opatrnou reakci demokratických činitelů. „Konečný rozsudek nad Trumpem vynesou voliči v den voleb.“

Sám Biden verdikt oficiálně nekomentoval. „Respektujeme principy právního státu a nemáme k tomu žádný další komentář,“ uvedl v prohlášení Ian Sams, mluvčí kanceláře poradce Bílého domu.

Krátce po zveřejnění výsledku soudu vyzval na sociální platformě X Biden k podpoře své kampaně. „Existuje jen jeden způsob, jakým udržet Trumpa mimo Oválnou pracovnu. U volebních uren. Přispějte na naši kampaň ještě dnes.“

Trump znovu zopakoval svá dřívější nepodložená tvrzení, že proces je politicky motivovaným „honem na čarodějnici“ řízeným demokraty, kteří se jej chtějí zbavit. Podle amerických médií utlumená reakce Bidena naznačuje, že nechce vzbudit dojem, že ovlivňuje soudní řízení.

Nejmenovaní činitelé Bidenova volebního týmu řekli listu The Washington Post, že kampaň se bude soustředit na Trumpovu reputaci a historii. Nicméně probíhají diskuze, zda se více opřít do jeho nového statusu jako prvního odsouzeného exprezidenta.

Bod obratu?

Někteří demokraté hodnotili rozhodnutí poroty jako „skvělý den“, který se může stát bodem „bodem obratu“. „Jednoznačně to ztěžuje Donaldu Trumpovi vyhrát volby,“ řekl stanici NBC News demokratický politický stratég Simon Rosenberg. „Pro lidi, kteří se právě probouzejí, bude hlavní věcí, kterou se dozvědí, že vůdce Republikánské strany je odsouzený zločinec.“

Podobného názoru je i demokratický stratég Pete Giangreco, který pracoval na kampani pro bývalého prezidenta Barracka Obamu. Podle něj někteří dosavadní voliči Trumpa by mohli být být natolik zklamáni, že zůstanou raději doma a nebudou volit nikoho. Podotýká, že průzkumy je pravděpodobně nedovedou zachytit.

Magazín Politico uvádí, že verdikt může ovlivnit dvě skupiny potenciálních Trumpových voličů: vzdělaní a vysoce informovaní republikáni, kteří nemají Bidena v oblibě, a ti voliči, kteří se o politické dění příliš nezajímají, ale ke kterým se přesto dostane zpráva o Trumpově rozsudku. Zda to ale bude dostatek, aby Biden vyhrál, není vůbec jisté.

Ve vysoce polarizovaných volbách mohou rozhodovat malá procenta hlasů. I demokratičtí zástupci ale varují Bidena, aby nespoléhal jen na Trumpovy kontroverze. Podotýkají, že důvody nespokojenosti řady Američanů stále zůstávají a z toho těží Trump, ač je u řady z nich neoblíbený.

„Prezidentské volby nejsou odměna za dobrý morální charakter. Je to pracovní pohovor,“ uvedl v komentáři pro stanici CNN demokratický stratég a bývalý poradce exprezidenta Billa Clintona Paul Begala, podle něhož by se demokraté měli soustředit na „životy voličů, ne Trumpovu zločinnost“. „Kampaně by měly být o životech voličů, ne politicích. Demokraté by měli argumentovat tím, že Trumpova politika by zdecimovala střední třídu, a to by mělo být oním (metaforickým) zločinem.“