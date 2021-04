Plán rozvolnění restaurace a bary zklamal, o živoření už vznikl i dokument

Nyní navržený plán rozvolňování počítá se šesti balíčky a na restaurace, bary či kavárny má dojít až mezi posledními. Na otevření zahrádek dojde ve čtvrté fázi, která vyžaduje méně než 75 nových případů covidu na 100 tisíc obyvatel, uvnitř podniků si pak lidé dají pití a jídlo až v rámci pátého balíčku podmíněného méně než 50 novými případy.

V současné době se přitom počet pohybuje kolem 180, takže by se musel snížit téměř na čtvrtinu. Řada provozovatelů z gastronomického byznysu už proto plán kritizovala.

„Bohužel nám nedává žádné reálné obrysy toho, co bude. Obecně navíc vláda a ministerstvo zdravotnictví už nemají naši důvěru. Předtím byl také zaveden protiepidemický systém a pak se podle něj stejně nepostupovalo – když se kleslo do čtvrtého nebo i třetího stupně, tak se původně slibované rozvolnění nekonalo“ říká například majitel známého olomouckého podniku The Black Stuff Zdenek Kortiš.

Podle něj tak v gastronomickém byznysu i po nynějších oznámeních zůstává velká skepse k tomu, že by se brzy podařilo alespoň částečně otevřít.

„Lidé už jsou mnohdy frustrovaní, stále nevidí žádné světlo na konci tunelu. Trochu si slibujeme od zahrádek, ale teprve uvidíme, jestli vůbec aspoň na tento omezený provoz v dohledné době dojde. Po tom víc než roce je nejistota ještě větší než na počátku a provozovatelé i zaměstnanci jsou na tom často špatně finančně i třeba psychicky,“ doplnil Kortiš.

Dokument popisuje boj podniků o přežití

Ten je jedním z protagonistů nedávno vydaného dokumentu Za zavřenými dveřmi, který shrnuje rok trvající vývoj dění od loňského prvního zavření hospod a barů, kdy prvotní šok ještě vystřídala naděje na brzkou obnovu, až po následnou doposud se prodlužující a narůstající skepsi a frustraci.

To vše očima lidí z několika olomouckých podniků, kteří popisují, jak vynucené omezení jejich byznysu prožívali, kterými kroky se snažili s nečekanou novou situací vyrovnat či jak jim (ne)pomohly různé podpůrné vládní programy.

Kromě Kortiše promluvil třeba známý kuchař Přemek Forejt z restaurace Entrée, dále zástupci Stodoly a Rockstar Cafe & Baru, Jazz Tibet Clubu či baru V Podpalubí.

Dokument natočili Marek Pešl a Jakub Plánka, kteří sami pociťují dopad koronavirových omezení z pozic herce a zvukaře Moravského divadla. Na webu YouTube má dílo už téměř patnáct tisíc zhlédnutí.

„Prvotním motivem k natočení bylo to, že máme hodně kamarádů, kteří mají hospody či restaurace. A třeba jeden z nich nakoupil jen krátce před prvním vynuceném zavření asi pět tisíc litrů piva a zničehonic musel řešit, co ním,“ nastínil Pešl.

„Nás samotné zajímalo, jak se provozovatelé vyrovnávají s celou tou situací vyrovnávají, a žádný podobný český dokument věnující se hlouběji tomuto tématu jsme nenašli. Tak jsme se rozhodli do něj pustit sami,“ dodal.

Současně bylo cílem i pomoci podnikům a ukázat veřejnosti, v jak náročné situaci se už měsíce nacházejí.

„V předkoronavirové době se na hospody a restaurace leckdy nadávalo, že jsou drahé a tak. Chtěli jsme proto ukázat, jak se teď ti provozovatelé zoufale snaží udržet, a navzdory prohlášením vlády jim stát moc nepomáhá, jsou v tom z větší části sami a provoz teď dotují,“ podotkl Pešl.