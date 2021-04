Hospodští odmítají PCR testy, otevření zahrádek nepomůže všem

Nouzový stav už skoro dva týdny neplatí, pomalu se rozvolňuje a hospodští s napětím očekávají verdikt, kdy se otevřou i jejich provozovny. Jenže v posledních dnech se toho moc nedozvěděli.

„Je to dost chaotické, vůbec netušíme, kdy bude možné restaurace otevřít. Komunikujeme s vládou prakticky každý týden, jsme ve spojení s hospodářskou komorou. Bohužel mám dojem, že vláda a ministerstvo zdravotnictví s námi v poslední době v této souvislosti moc komunikovat nechtějí,“ říká Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR.



Ta připravila pravidla, za kterých by bylo možné otevřít, a předala je ministerstvu zdravotnictví. Nejdříve by šlo jen o zahrádky, kde návrh počítá s rozestupy mezi stoly, omezeným počtem návštěvníků, respirátory a dezinfekcí.

Kvůli ceně i kapacitám testovacích center asociace naopak považuje za nepřípustnou povinnost prokazovat se při vstupu do hospod PCR testem.

„Lidé se v zaměstnání testují antigenními testy, nevidím důvod, proč by ho nemohli použít i při vstupu do restaurace. Cestou jsou také zelené pasy, systém by mohl mít informaci, že je člověk naočkovaný, nebo v určitém období má za sebou testování,“ uvažuje Stárek.

V otevření zahrádek podmíněném negativním testem na covid nespatřuje Zdeněk Lískovec, provozovatel písecké Kozlovny, velkou výhodu.

„Když loni lidé chodili v rouškách, byl někdy problém je přesvědčit, aby si ji vzali. Nedovedu si představit, že by se zaměstnanci dohadovali s hosty, jestli mají platný test. Nemám na to ani personální kapacity,“ podotýká Lískovec.

Zahrádky nemají všude

Na otevření zahrádek je už teď připravená například krumlovská restaurace Papas. „Čekáme jen na bližší informace, za jakých podmínek to bude,“ potvrzuje za restauraci Ondřej Berka. Odhaduje, že se otevře v první polovině května.

„Delší dobu uzavření už nechceme zvládat. Všechno jsme měli propočítané do Velikonoc a dál se uvidí. Potřebujeme léto, abychom to ustáli,“ dodává Berka, který se nebojí, že by provozovně ublížil menší počet cizinců ve městě v letní sezoně.

„Máme poměrně hodně klientů a stálých hostů z České republiky, kteří přijíždějí i několikrát za rok,“ uvažuje Berka.

Kdo naopak ví, že sezonu už nestihne, jsou zařízení bez zahrádek a teras. „Pro nás se vlastně otevře mimo sezonu, protože v létě půjdou lidé spíš posedět ven, než aby seděli zavření v hospodě,“ vysvětluje Michal Holobírek, provozovatel budějovické hospody Žíznivá gumovka.

Hlavní období má od října do března či dubna. „Což jsou měsíce, po které jsme teď měli zavřeno, a to je dost velký problém. Spousta mých přátel v okolí z restauračního byznysu už je na hraně,“ hodnotí Holobírek.

Sám opatřením a postupu rozvolňování rozumí. „Až bude možné pít alkohol na veřejnosti, je pravděpodobné, že si lidé sednou na lavičku v parku nebo na zahrádce,“ míní Holobírek.

Ten loni zájemcům posílal čepované pivo v PET lahvích z okna přes speciální kladku. „Jsme připraveni ji obnovit, je to současně atrakce pro lidi,“ usmívá se Holobírek, jenž plánuje, že by návštěvníky i při vstupu do provozovny testoval na covid.

Antigenní testy by tu zákazníci zaplatili třeba formou vstupného.