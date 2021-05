Pivo, jídlo a pryč, vysvětlil Havlíček zahrádky bez wi-fi. Babiš má pochyby

Premiér Andrej Babiš však na polední tiskové konferenci blokování wi-fi zpochybnil. Ještě se o tom bude jednat na vládě v pátek, upozornil předseda vlády.

„Muzika a v zásadě i wi-fi jsou na zahrádkách zakázané, protože není cílem, aby se tam zejména mladí lidé potkávali, dali si jedno pivko a seděli tam čtyři hodiny,“ vysvětlil ráno Karel Havlíček v pořadu Nový den CNN Prima News.

Podobná vládní opatření jsou podle něj i v dalších zemích, například v Bavorsku. Tato omezení by měla trvat jen několik týdnů, pak by se měl provoz vrátit do normálu. Havlíček také dodal, že i přes rozvolnění stále není doporučeno trávit na zahrádkách celý večer a setkávat se s přáteli.

Kromě toho se musí zákazníci prokázat také negativním testem. Podmínka se však nelíbí některým restauratérům, podle kterých bude kontrola těžko proveditelná.

„Vše je proveditelné, akorát musíme chtít. A pokud budeme stále hledat důvody, proč to neudělat, a nabádat ostatní, že to vlastně není nezbytně nutné, možná tím získáme něco ve smyslu určitého ulehčení, ale ve finále tím trestáme sami sebe,“ dodal Havlíček s tím, že vláda ve čtvrtek upřesní další instrukce ke kontrole testů.

Na ministerstvu se také řeší covidová aplikace, která by celý proces ulehčila. V aplikaci by tak mohla být informace, jestli je člověk testovaný, popřípadě očkovaný nebo covid prodělal.

„V nejbližších dnech budou stáhnutelné,“ slíbil Havlíček. Do budoucna by se pak mohly propojit s celoevropským covid pasem.