Arenberger: Hosta bez testu nelze ze zahrádky vyhodit, nemusí ho obsloužit

V mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví vydaném na základě pondělního usnesení vlády je uvedeno, že pokud se host testem, očkováním nebo protilátkami neprokáže, restauratér mu neumožní vstup na zahrádku.



Do zahrádek a výhledově restaurací by podle Arenbergera měli chodit jen lidé, kteří z hlediska nemoci covid-19 nejsou rizikem pro ostatní. Záměrem podle něj není nikoho stíhat, jestli má test. „Samozřejmě test by měl mít, měl by být očkován, měl by být po nemoci, tak aby si byl jistý, že nikoho jiného v té restauraci nenakazí,“ uvedl.

To, že kontrolu testu či očkování bude mít na starosti hostinský, je podle Arenbergera jasné, protože restauraci řídí. „Pokud tam bude vzájemná kooperace, tak se určitě na tom místě dohodnou. On určitě nemůže udělat žádné sankce, to znamená, že by toho hosta vyhodil. Ale může na něj působit tak, že ho třeba neobslouží, ale to už je spíš na rozhodování těch jednotlivých svazů,“ řekl dále.

Restaurační zahrádky se budou moci znovu otevřít 17. května. Podmínkou bude, že se hosté u vstupu prokážou PCR nebo antigenním testem provedeném v oficiálním odběrovém centru. PCR test nesmí být starší než sedm dní od odběru, antigenní test bude platný 72 hodin.

Lidé budou moci předložit i doklad od zaměstnavatele, že antigenní test podstoupili v práci. Uznatelné bude též čestné prohlášení, respektive čestné prohlášení zákonného zástupce, že dítě absolvovalo antigenní test ve škole. Samotest schválený ministerstvem zdravotnictví bude možné provést i na místě.

Provozovatelům gastronomických podniků se kontroly testů u hostů příčí. Některým chybějí podrobné informace, jak by měl systém fungovat. Podle Asociace restauratérů APRON pro takový úkon restauratéři nemají žádnou oporu v zákonu.