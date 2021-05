Zahrádky počkají, míní Babiš. Nejprve chce žáky ve školách s PCR testy

Koronavirová situace se v Česku vyvíjí správným směrem. Stále však není taková, aby se dalo hovořit o zvládnutí epidemie, řekl v úterý v televizi CNN Prima News premiér Andrej Babiš. Za nejpodstatnější označil návrat všech žáků do škol, kde by se podle něj měly co nejdřív zavést PCR testy. Naopak by Babiš upozadil otevření zahrádek restaurací.