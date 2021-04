Otevřené zahrádky plánujeme na přelomu května a června, řekla Svrčinová

„Máme naplánováno otevření venkovních teras restaurací, kde budou nadefinovány přesné podmínky, například jak musí být hosté usazení, že si musí nasadit roušku a podobně,“ řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.



S rozvolněním v restauracích se počítá ve čtvrtém balíčku, podle Svrčinové situaci ohledně covidu průběžně sledují a vyhodnocují.



„Vidíme, co se děje, pokud budeme tedy dodržovat pravidla a ten pokles bude setrvalý, tak bychom se ke čtvrtému balíčku mohli dostat i dříve než za měsíc. Počítali jsme ale, že zhruba koncem května či začátkem června by se zahrádky mohly otevřít,“ doplnila výhledové plány hlavní hygienička.



Ministr zdravotnictví Petr Arenberger na sociálních sítích nastínil, že by zákazníkům v kadeřnictvích stačil výsledek antigenního testu ze školy nebo z práce. Návrh představí ve čtvrtek na vládě. Kontrolovat by se to mělo namátkově.



„Testování je nastaveno tak, že všechny testy, které zaměstnavatelé používají, případně školy pro pedagogy, budou použitelné i v těch všech definovaných službách. Dokládat to bude zákazník nebo dotyčný člověk. Podle mě může každý požádat svého zaměstnavatele, že test absolvoval,“ vysvětlila Svrčinová.



Připravujeme podrobnosti.