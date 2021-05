Nástup druhého stupně škol byl bez problémů. Docházejí však testy

Do lavic se v hlavním městě vrátila naprostá většina dětí ze tříd, které tento týden budou mít prezenční výuku. Proti podzimu ubylo těch, které rodiče třeba kvůli obavám z nákazy nechali doma. Děti se v pondělí ve škole bez potíží otestovaly na covid-19.

„Všechno bylo bez problémů. Děti přišly podle instrukcí včas. Je pravda, že byly všechny otestovány ve třídách, nikdo nebyl pozitivní. Máme minimum dětí, které nepřišly, protože rodiče si nepřejí testování. Je to řádově do deseti z pěti tříd druhého stupně,“ řekl ředitel ZŠ Drtinova v Praze 5 Libor Šrámek.

Některé školy ale řeší nedostatek antigenních testů, vyřešit situaci jim pomáhají mimo jiné zřizovatelé. Třeba ZŠ Drtinova má zásobu ještě do konce tohoto týdne, dál ale už ne. Kvůli opakování tendru Správy státních hmotných rezerv by jí od příštího týdne chyběly a nepomůže jí ani změna testování na prvním stupni z frekvence dvakrát týdně na jednou týdně.

Ředitel se proto chystá požádat o doplnění testů Národní pedagogický institut. Ministerstvo školství minulý týden školy informovalo, že krajská pracoviště institutu budou mít k dispozici 375 tisíc antigenních testů.

Dostatek testů na příští týden nemá ani ZŠ Jana Masaryka v Praze 2. Spotřeba se podle ředitelky Ivy Vláškové minulý týden zvýšila. „My jsme ještě testovali děti, které byly na konzultacích, a děti, které šly z deváté třídy na přijímací zkoušky,“ vysvětlila.

Podle ní škola proto po poradě se zřizovatelem už objednala testy od firmy, která jí dodává také třeba hygienické potřeby. „Objednali jsme takové množství, aby to stačilo zhruba na 14 dní, snad pak už něco přijde od státu,“ řekla. Pondělní návrat části dětí na druhý stupeň byl podle ní jinak bez potíží.

Žádné větší problémy nezaznamenal ani ředitel ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze 7 František Rada. Testy na covid-19 podle něj možná škole vydrží do příštího čtvrtka, přesněji se to ale ukáže až začátkem příštího týdne, uvedl. „Pokud by to nestačilo, zřizovatel řekl, že je připraven to řešit,“ dodal.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého byl první den návratu žáků sice hektický, ale zvládl se i díky zkušenostem z předchozích rozvolňování. Masarykova ZŠ v pražských Klánovicích, kterou řídí, má testů dost. Na prvním stupni totiž již v dubnu přešla na PCR testy, takže jí zbyly zásoby antigenních testů na 14 dní, které nyní může používat na druhém stupni.

Rotační výuka není ideální, říkají ředitelé

Někteří ředitelé si také stěžují na to, že stát dal školám o nástupu žáků druhého stupně vědět pozdě, nedostatečně informuje o dodávkách testů a rotační výuka se pro druhý stupeň a gymnázia nehodí.

„Příprava byla hektická, protože oficiálně jsme se dozvěděli, že jdeme do školy, až v pátek dopoledne. I když jsme to věděli už ve čtvrtek večer z médií, tak ta pravidla a to faktické rozhodnutí přišlo až v pátek, takže na přípravu nebyl prakticky žádný čas,“ řekl ředitel Malostranské základní školy a osmiletého gymnázia Tomáš Ledvinka.

Rotační výuka podle něj neumožňuje vytvářet namíchané skupiny z různých tříd pro výuku jazyků a volitelné předměty. „Na prvním stupni je to v pořádku, tam tento problém nevzniká, ale na druhém stupni a na gymnáziu je to velký problém a velké zhoršení kvality výuky,“ uvedl.



„Můj pocit je ten, že návrat dětí do škol mohl přijít mnohem dřív a trochu jiným způsobem, protože ta rotační výuka není úplně ideální,“ přidal pohled z karlovarského kraje ředitel základní školy Křižíkova v Sokolově Vladimír Vlček.

Podle ředitele biskupské základní školy a biskupského nižšího gymnázia v Hradci Králové Jiřího Vojáčka je chybou a ostudou ČR, že dosud nebyla výuka na školách obnovena v plné míře. „Všechny školy zavřely a stejně jsme byli nejhorší. Je to také velká potíž pro učitele, kteří musejí učit zároveň distančně a prezenčně,“ řekl Vojáček.



Děti druhých stupňů základních škol se v rotační výuce vrátily do lavic kromě Prahy také v Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji. V metropoli, středních Čechách, Libereckém a Pardubickém kraji začaly také opět do školek chodit všechny děti, dosud mohli jen předškoláci. Již minulý týden se mateřinky naplno otevřely Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji.