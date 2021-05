Mohli bychom rozvolňovat rychleji, řekl Prymula. V zahrádkách problém nevidí

Podle Prymuly otevření malých obchodů není problém. „Historicky se zde používalo několik systémů podle kterých rozvolňovat. Situace se během roku změnila, teď dává systém docela smysl. Jsou tu nějaké odchylky, které vnášejí nejistotu mezi lidi,“ uvedl Prymula.

Podle něj by se mohlo rozvolňovat rychleji. „Je zde pokles, ale není tak dramatický, klesáme o 15 až 20 procent týdně dolů. Podle mě se rozvolňuje přiměřeným tempem,“ doplnil epidemiolog a poradce prezidenta Miloše Zemana.

Podle poslance Vlastimila Válka však nikdo neví, jaká opatření vláda příjme. „Musíme mít dva parametry, které je potřeba sledovat. Když klesají, měla by vláda rozvolňovat. Měla by to vždy uvést, co bude dělat, aby se na to lidé mohli připravit,“ řekl poslanec. Podle něj vláda dělá chyby a to když něco oznámí a pak to popře.

Zahrádky by byly organizovanější

„Klasicky je to školství. Dohodli jsem se v parlamentu, že budeme otevírat školy, maturanti se mají vrátit do škol, a teď nevíme, jaký bude další postup,“ poukázal Válek a zároveň doplnil, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger vždycky něco řekne, ale nikdo neví, čí je to rozhodnutí. „Poslední je rámec politicko-organizační, kdy máme nějaké priority a to jsou děti a návrat do škol.“

Do debaty se na dálku připojil i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Podle něj malé obchody počítaly s tím, že otevřou už v pondělí. Nakonec však vláda rozvolnění obchodů o týden posunula.

„Doufám, že 10. května bude už finální termín. Jsem z toho v rozpacích,“ řekl Prouza. Podle něj řada podnikatelů už si nemá ani kde půjčit peníze.

„Já si myslím, že obchody jako maloobchody nejsou nijak zvlášť nebezpečné. Za dodržování parametrů tam není větší riziko než v supermarketech. Lidé někde nakoupit musí,“ komentoval situaci Prymula.



Prouza také poukázal na nejasná pravidla u restaurací a zahrádek. „Vždy platilo, že interiéry restaurací byly brány jako více rizikové. Chybí mi ale jasná pravidla pro to, jak otevřít zahrádky. Ministerstvo zmizelo do ilegality. Před třemi týdny jsme posílali návrhy, nemáme ale žádnou reakci ani nevíme, jak budou zahrádky fungovat,“ doplnil Prouza.



Posouvání termínů u očkování je nešťastné

Prymula má za to, že zahrádky nejsou za určitých podmínek problém. Podle něj je daleko větší riziko shlukování lidí před výdejními okénky.

„Zahrádky by byly organizovanější,“ řekl Prymula. S ním souhlasil i Válek. „Na zahrádkách je riziko daleko nižší. Je třeba mít odborníka, který na základě kritérií vysvětlí, proč jsou zahrádky rizikové nebo ne,“ uvedl Válek.

Poslanec se prý několikrát ministra zdravotnictví ptal, kdo současná nařízení dělá. „Pan profesor ale nebyl schopný říci, kdo za tím stojí. Nedokázal na to odpovědět. Kdo tedy v pracovních skupinách je?“ zdůraznil Válek.

Prymula k tomu dodal, že viděl situaci na posledním výboru, kde odborní náměstci nebyli. „Když se na to podívám zpětně, a doporučoval jsem to sám, abychom děti vrátili do škol, situace byla lepší než teď. Teď jsme v situaci, kdy školy představují riziko, ale je to priorita,“ podotkl epidemiolog.



Podle Prymuly ohledně očkování je nešťastné posouvání termínů. „Nemůžeme něco slibovat, když nevíme co bude. Je nešťastné, že řeknou, že neotevřou a pak pod nátlakem stejně otevřou,“ řekl. Na závěr se Prymula s Válkem shodli, že pokud zdravotníci nezačnou příští týden očkovat 100 tisíc lidí denně, dostane se systém do problémů.