Zahrádky restaurací se otevřou již příští týden v pondělí, schválila vláda

„Co se týká zahrádek, tak jsou tam následující podmínky. Měla by být incidence na úrovni 75 na 100 000 obyvatel. My předpokládáme, že v pondělí desátého by byla někde na úrovni přibližně stovky, a je pravda, že jsme říkali, že to nemůže být dříve než sedmnáctého, ty zahrádky. To znamená, máme sedm dní na to, aby se nám podařilo srazit to na 75 nebo se k tomu velmi přiblížit,“ řekl minulý týden ve čtvrtek Havlíček.

Minulý týden premiér Andrej Babiš řekl, že by upřednostnil obnovení prezenční výuky před otevřením restauračních zahrádek. „Vím, že výdejní místa u restaurací nefungují ideálně, ale zahrádky nejsou priorita,“ řekl minulý týden v úterý v CNN Prima News.



Pro rychlejší rozvolňování a zpřístupnění venkovních prostor podniků se naopak nedávno vyslovil bývalý ministr zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula.