Rezervací do zahrádek rychle přibývá. Restaurace se ale bojí kontrol testů

Venkovní prostory restaurací a hospod se od 17. května opět otevřou, schválila v pondělí vláda. „Podmínkou je, aby zákazník byl očkován nebo testován na bázi PCR/POC testů, příp. samotestů nebo prodělal covid-19,“ uvedl vicepremiér Karel Havlíček. Testy se musejí lidé už nyní prokazovat například ve službách, jako jsou kadeřnictví, kosmetika, manikúra či masáž.

„Jsme rádi, že termíny, o kterých jsme s vládou mluvili jsou dodrženy. Už předtím jsme říkali, že není důvod držet zahrádky zavřené,” komentoval pondělní rozvolnění prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. „S testy se od začátku počítalo, na tom jsme stavěli naši argumentaci a celkově bych řekl, že jsme spokojeni,” uvedl.

Je však podle něj nutné dotáhnout detaily ohledně toho, jakým způsobem se budou hosté v podnicích prokazovat. Přestože provozovatelé z gastrobyznysu pondělní rozvolnění vítají, kontrola potřebných dokumentů jim dělá starosti.

Hrozí konflikty se zákazníky?

„Neumím si představit jak bude personál zákazníky poučovat za jakých podmínek mohou na zahrádku. Za mě to přináší obrovské množství mezilidských problémů a byl bych rád, kdyby vláda přišla s nějakým manuálem, jak to kontrolovat. Mám strach, aby to přijali ti zákazníci,” řekl zakladatel sítě kaváren Lagarto Jan Hawelka.

„Je to komplikace, ale každý zodpovědný hospodský ji samozřejmě bude respektovat. Otázkou je, jak to bude se zákazníky, kteří potvrzení předložit odmítnou. Nejsem si jistý zda máme právo toto vymáhat,” potvrzuje provozní pražského Šenkovna Pubu Miroslav Růžička.

V některých podnicích si pak tyto kontroly vezmou na starost vedoucí. „Počítali jsme s tím a nejpíš to ponecháme v rukou manažera, který je vždycky na směně,” uvedla manažerka sítě TGI Friday’s Eva Balážová. „Věřím, že hosté to budou chápat a respektovat,” dodala.

Lidé už na vládní oznámení reagují a rychle si rezervují místa na příští týden. „Jenom za posledních pět minut nám v jedné pobočce přibyly tři,” řekl Jan Hawelka. „Odezvu zaznamenáváme taky, zákazníci už volají. Nicméně žádné bujaré oslavy nechystáme, jsme rádi, že budeme vůbec moct mít otevřeno,” doplnil Miroslav Růžička.