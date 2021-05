Otevřeme, ale s vyššími cenami, naznačila část hospodských z jihu Čech

V pondělí si budou moci štamgasti i další hosté přiťuknout půllitrem. Nikoli plastovým poblíž výdejního okénka, ale skleněným a na zahrádce hospody či restaurace.

MF DNES proto udělala průzkum mezi jihočeskými hostinskými a kavárníky, jak se na nový start chystají. Vypadá to, že většina bude nucená dříve či později zdražit, mnozí také mají problém s testy na covid.

„Měli jsme sice po celou dobu otevřené okénko, ale zájem nebyl bůhvíjak velký. Poslední týdny to bylo ještě o něco horší než loni na začátku pandemie. Možná za to mohlo trochu i počasí. Pevně věřím, že se to od pondělí výrazně zlepší, i když jsme museli srazit kapacitu zahrádky z 80 na 40 míst,“ říká majitel restaurace Plzeňka v Týně nad Vltavou Jaroslav Sabo.

Řada českobudějovických restaurací pak chce i přes zdražování potravin a nápojů otevřít se stejnými cenami, na jaké byli jejich zákazníci zvyklí před lockdownem.

„Určitě tak začneme – a pak je otázka, jak dlouho se nám to podaří udržet,“ potvrzuje Petr Brom z pizzerie Fontana na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II.

Pokud se zvýší náklady, budou na to podle Broma asi muset postupně zareagovat všichni. Dodavatelé vedoucích restaurací už to avizují.

V zahájení provozu po pauze ale ve Fontaně žádné problémy nevidí. „Ještě opět uklidíme, připravíme zahrádku, asi budeme hledat nějaké brigádníky. Každopádně na zahrádce máme stolky po čtyřech, takže to je bez problémů,“ uvádí dále Brom.

Provoz s předzahrádkou chystají rovněž v nedalekých Masných krámech, kde budou mít dokonce dvojnásobný počet stolků než před dlouhodobou uzávěrou.

Opatrnější v prognózách je provozovatel písecké Kozlovny U Plechandy Zdeněk Lískovec, podle něhož řada hospodských funguje jen díky vlastním rezervám.

„Lidé se nejspíš do restaurací vrátí. Jenže až se otevře, dodavatelé provozovatelům nedají nic na dlouhé splatnosti, budou muset platit s desetidenní splatností, a to menší restaurace, zvláště bez zahrádek, zvládnou jen stěží,“ míní Lískovec.

Jak podnikatel upozorňuje, ke konci roku zdražily také pivovary. „Základní suroviny a maso jdou nahoru, také kvůli prasečí chřipce. Bude to souboj, jak cenovou politiku postavit, aby si lidé mohli dovolit do restaurací chodit častěji než jednou týdně,“ podotýká Lískovec.

Zvýšení cen surovin se promítne i v nabídkách hospod a restaurací v menších obcích. Například v Krčmě Munice ve stejnojmenné obci nedaleko Hluboké nad Vltavou plánují zdražit většinu jídel a nápojů z nabídky.

„Je to pro nás hodně složité, protože k nám lidé jezdí hlavně na hotová jídla, která stojí do stokoruny. Zvedneme cenu maximálně o pár korun, abychom dorovnali dražší suroviny. Trošku mám pocit, že ostatní majitelé restaurací chtějí dohnat ztráty, což podle mě není úplně dobře. Musíme počítat s tím, že o peníze přišli také obyčejní lidé, kteří až tak moc utrácet nebudou,“ myslí si majitel Krčmy René Kaska.

A připravují se i kavárny. Například v Café Datel v Piaristické ulici v Budějovicích už nyní pro zákazníky chystají předzahrádku.

„Covid nás ještě víc nasměroval k tomu, co jsme řešili už dříve - udržitelnost gastronomie. Navázali jsme nové spolupráce s místními pěstiteli a chovateli, kteří dělají skvělé a kvalitní věci, jen se o nich málo ví. Dá se říct, že kromě kávy a věcí, které u nás nerostou, budeme mít všechno ovoce, zeleninu i maso z blízkého okolí od lidí, které známe. Prostě „víme, co jíme“ v praxi,“ líčí Jan Junek, jenž se svou ženou kavárnu vlastní.

„Nakupujeme testy do zásoby“

Podmínkou pro vstup do restaurací a kaváren však bude negativní test, očkování nebo potvrzení o prodělaném covidu v posledních 90 dnech. Testy mohou provozovatelé nabízet lidem i přímo v podniku.

„Nechceme, aby lidé před návštěvou museli řešit, jestli u sebe mají potvrzení nebo očkovací průkaz. Nakupujeme testy do zásoby, aby k nám mohl každý,“ vysvětluje Junek.

Většina oslovených provozovatelů se k možnosti testování staví spíše rezervovaně. Část z nich dokonce nebude po svých zákaznících vyžadovat ani žádné potvrzení, což podmínky pro provoz stanovují.

„Takové nařízení budu ignorovat. Všichni se testují v práci, takže není důvod, proč chtít po zákaznících testy i v restauraci. Nehodlám to ani nijak kontrolovat nebo dokonce evidovat,“ prohlašuje Sabo z vltavotýnské restaurace Plzeňka.

Mnozí jsou na kontroly připravení, ale jak zaznělo, budou to dělat „po svém“. „Ideální by bylo dorazit s potvrzením, nikoho lustrovat nehodláme. Spíše budeme tento systém budovat na vzájemné důvěře,“ doplňuje Kaska.