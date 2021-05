Co si dáte? Zahrádky s obsluhou byly naposledy legálně v provozu loni. Znovu otevřou v pondělí | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Až přijdete příští týden do hospody na zahrádku, kontrola testů bude s největší pravděpodobností pouze formální. Číšník se vás zeptá, zda máte test, vy řeknete ano a on vás obslouží. Vyplývá to z ankety, kterou MF DNES udělala mezi hospodami po celé republice.