Vláda bude jednat o rozvolňování omezení ve školství a podmínkách pro kulturu

Už v pondělí vláda rozhodla o tom, že 10. května, kdy se také mají otevřít obchody a služby, se do škol vrátí žáci druhého stupně v několika dalších krajích - v Ústeckém, Moravskoslezském, Olomouckém a v Jihomoravském. Ty se tak určitě přidají k dalším sedmi.

Nejistá je ale stále situace ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině, které jsou nyní epidemií nejvíce postižené.



Vláda má zabývat i podmínkami rozvolňování protiepidemických opatření při kulturních akcích. Zástupci různých odvětví v kultuře na středečním jednání s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem navrhli, aby se od 17. května mohlo začít hrát divadlo nebo konat koncerty uvnitř. Kapacita by měla být využita na 50 procent s maximálním počtem 500 diváků a podmínkou absolvování antigenního testu.

Ministr Zaorálek si přitom v pondělí veřejně postěžoval proti podmínkám pro uvolňování v oblasti kultury, které dostal od ministerstva zdravotnictví. „To, co jsem dostal, je pro mě naprosto nepřijatelné,“ uvedl Zaorálek. „Je to podle mě naprosto nefér, aby jediná kultura měla akce pouze na PCR testy. Protože je jednoduchá otázka, kdo to zaplatí,“ uvedl ministr kultury.

„Určitě nějakého řešitelného konsensu dosáhneme,“ řekl k tomu ministr zdravotnictví Petr Arenberger po posledním jednání vlády.