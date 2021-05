Babiš chce po Arenbergerovi vysvětlení. Údajně nepřiznal vedlejší miliony

Soukromá Arenbergerova ordinace se zaměřuje na klinické testy nových léčiv. jež si u nemocnic a specialistů objednávají farmaceutické firmy.

Zařízení ministra zdravotnictví se v posledních třech letech účastnilo 38 takových studií, jak vyplývá podle portálu Seznam Zprávy z databáze Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Kolik pacientů se do nich zapojilo, však k dispozici není.

Podle portálu by příjmy byly v desítkách milionů, i kdyby pacientů bylo na každou studii jen v řádu jednotek.

Premiér Andrej Babiš na dotaz redakce iDNES.cz, jaká je jeho reakce na obvinění ministra jeho vlády, odpověděl, že Arenbergera požádal, aby tuto záležitost jasně vysvětlil. Ministr na žádost redakce o reakci v sms zatím neodpověděl a telefon nezvedl.

Arenberger jako člen vedení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a tedy coby veřejný funkcionář, měl povinnost veškeré své příjmy ohlásit, včetně příjmů z podnikatelské činnosti. „Klinická hodnocení jsem řešil v rámci vědecké činnosti, a to v souladu se živnostenským oprávněním,“ uvedl na dotaz Televize Seznam ministr.

Podle mluvčí Úřadu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková ale není možné zdravotnické klinické studie, byť v oboru dermatologie, vykazovat jako kosmetické služby.

„Jedná se o léčbu, prevenci či diagnostiku, tedy o zdravotní služby. Zároveň pak živnostenský zákon přímo stanovuje, že činnost lékařů při poskytování zdravotních služeb není živností,“ řekla portálu Brunclíková.

Dalším problémem je, že jde o studie, které by mohla dělat nemocnice, kterou Arenberger vede. V posledních letech, kdy jeho soukromému zařízení narostly obchody, naopak klesly nemocnici. Arenberger se podle Televize Seznam obhajuje tvrzením, že by to bylo pro ni finančně nevýhodné.

ODS opět vznesla otázku důvěry vládě

Opoziční ODS vznesla opět otázku důvěry Sněmovny vládě. „Vypadá to, že vláda má kvótu aspoň jeden skandál denně. Neexistuje jediný důvod, aby měla nadále důvěru Sněmovny!,“ napsala ODS na Twitteru.

„Se člověk skoro boji otevřít Seznam Zprávy, množství průšvihů této vlády exponenciálně roste. To si fakt ministerstvo zdravotnictví nezaslouží, aspoň jednoho ministra na rok, tohle už je moc,“ sdělil šéf lidovců Marian Jurečka.

„V dobách ‚Palerma tradičních politických stran‘ by to bylo na rezignaci v řádu hodin. Uvidíme, jak se zachová ‚zásadové protikorupční hnutí ANO‘. Fakt je, že ve srovnání s nezákonnostmi, kterých se dopouští Andrej Babiš je Petr Arenberger holubička bílá,“ reagoval také zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek.