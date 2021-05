Jak bude vypadat kultura po epidemii, odpoví v Rozstřelu Zaorálek

V pořadu Rozstřel, který vysílá zpravodajský portál iDNES.cz, zazní, jak by podle šéfa kultury mělo rozvolnění a následné fungování kultury vypadat. Moderátor Vladimír Vokál se bude ptát na to, jak návrh resortu zdravotnictví vypadal a s čím konkrétně Zaorálek nesouhlasí.

V rozhovoru pro MF DNES Zaorálek zmínil, že prvním koncertem s diváky bude Pražské jaro, kde se otestuje, jak by rozvolnění v této oblasti mohlo fungovat. Podle Zaorálka se zřejmě do letních prázdnin neotevřou divadla ani kina. „Sice budeme mít nějaký model pro fungování uvnitř, ale jestliže bude spojen s PCR testy, tak nepředpokládám, že pro divadla by to bylo únosné. 850 korun za jeden test je dost,“ uvedl pro MF DNES.

Podle Zaorálka jsou v tomto ohledu antigenní testy výhodnější a levnější, ale je otázka, jak se podaří jejich zapojení i do vnitřních akcí. U těch zatím odborníci trvají na PCR testech. Pro venkovní akce by mohly podle slov ministra do budoucna stačit antigenní testy.

Debata se také stočí k tomu, jak rozvolňování v oblasti kultury vypadá v okolních státech a zda se nechá Česká republika inspirovat. Slova padnou i na to, jaká část pracovníků v kultuře se dočkala v uplynulém roce kompenzací a v jaké výši.