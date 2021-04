Obsadit resort kultury a zahraničí je potřeba co nejdříve, míní Babiš

Babiš uvedl, že úterní Zaorálkovu tiskovou konferenci, „na které emotivně oznámil, že se ještě nerozhodl, co chce dál dělat“, moc nepochopil. Podle premiéra ale platí dohoda s koaličním partnerem ČSSD, že si strany nebudou vzájemně mluvit do obsazení ministerstev. „Pokud mě pan Zaorálek požádá o schůzku, určitě to přijmu,“ sdělil premiér během rozhovoru na Impulsu.



Vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček navrhl, aby se po Tomáši Petříčkovi (ČSSD) na post ministra zahraničí vrátil ministr kultury Zaorálek.



Tomu se však nechce v těžké době kulturu opouštět bez odpovídající náhrady a výhrady má i k fungování diplomacie v poslední době. Nástup náchodského starosty a poslance ČSSD Jana Birkeho, kterému Hamáček místo ministra kultury nabídl, označil Zaorálek za příliš odvážný plán.

Petříčka odvolal prezident Miloš Zeman v pondělí, funkce se zatím ujal Hamáček.

Během rozhovoru pro Rádio Impuls premiér vyloučil spekulace o výměně dalšího ministra, a to resortu školství, o které média spekulovala minulý týden. „My jsme si to vyříkali, já jsem mu vyčítal, že jsem se některé věci dověděl až z médií, a to není možné, například změněné maturity,“ objasnil spekulace s tím, že po dohodě o lepší spolupráci Plaga vydrží až do voleb.



Na otázku, zda za odvoláním ministra zdravotnictví stojí názor prezidenta Zemana Babiš odpověděl, že je to pouze jeho rozhodnutí. „Vliv pana prezidenta na to nebyl žádný, mě do toho nikdo nemluví, já se rozhoduju sám,“ vysvětlil Babiš.