Předčasné volby by mohly být začátkem července, řekl šéf lidovců Jurečka

V případě vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše by podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky mohla být sestavena vláda na půdorysu dohody všech stran ve Sněmovně.

Zároveň Jurečka i šéf poslanců STAN Jan Farský podpořili i možné rozpuštění Sněmovny a předčasné volby již začátkem července. „Čím dříve vláda skončí, tím pro ČR lépe. Nejrychlejší a nejčistší cesta je dát lidem možnost ty politiky vyměnit,“ řekl Farský.

K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.

Prezident Zeman by ale v případě vyslovení nedůvěry vládě nechal Babiše vládnout až do voleb v říjnu a pro rozpuštění Sněmovny není nyní potřebných 120 hlasů. Proti rozpuštění dolní komory parlamentu je Babišovo ANO, komunisté i ČSSD.



„Říkáme, pojďme volby z října přesunut na červenec, ušetříme lidi stresů a výsledek bude ten, že budou vlády dříve a lidé budu moci rozdat znovu karty. Vláda se tak bude moci dát dohromady, nebude přebírat váš zoufalý rozpočet,“ doplnil Farský.

Vláda není schopna srozumitelně vysvětlovat

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová však opozičníkům ve vyhrocené debatě oponovala a uvedla, že předčasné volby nepovažuje za korektní. „Chtěla bych občanům dopřát pěkné léto,“ podotkla Dostálová.

Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka z ČSSD to, co říká opozice, není pravda. „Vy si dovolujete v této situaci říkat, ať se lidé na tuhle vládu vykašlou. To je proti selskému rozumu,“ pronesl na stranu opozice Zaorálek.



Jurečka si v debatě také postěžoval, že premiér Andrej Babiš s opozicí nekomunikuje. „Není to pravda, vláda není jen pan premiér, jsou to i ministři a on komunikuje. Dávám si záležet, abychom komunikovali. Doufám, že to kolegové nepopřou,“ komentovala ministryně Dostálová, výrok šéfa lidovců Jurečky.

Jurečka poté přiznal, že Zaorálek a Dostálová komunikují. Problém vedení země je komunikace premiéra. „On neumí komunikovat ani s vlastním týmem. My jsme pak za blbce jako lidé, protože vláda není schopna srozumitelně vysvětlovat a oznamovat,“ uvedl Jurečka.

Farský: Když Evropa premiéra chytla, schovával se za Česko

V debatě se rovněž řešil střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Podle Farského všichni, kdo mají odstup, vědí, že premiér je ve střetu zájmů.

„On pak každou neděli vysílá z Agrofertu a pak říká, že s ním nemá nic společného. Nastavil si pravidla, nechal to kontrolovat a když ho Evropa chytla, že je porušuje, tak se schovával za Česko,“ uvedl Farský.



Podle Dostálové však zákon o střetu zájmu iniciovala opozice. „Kdybyste tenkrát iniciovali, že premiér nesmí vlastnit ani trenýrky nebo tužku, tak by vám to prošlo,“ oponovala ministryně.