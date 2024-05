Kajakář Dostál na podium nedosáhl. Na SP v Szegedu skončil čtvrtý

Čtyřnásobný olympijský medailista Dostál prokázal v Maďarsku lepší formu, než měl loni touto dobou, kdy ani nepostupoval do finálových jízd SP. Na olympijské trati 1000 metrů v Szegedu vyhrál rozjížďku i semifinále. Ve finále jel spíše zezadu a postupně se propracovával dopředu.

„Snažil jsem se držet na dosah Pimentovi. Nevím, jestli jsem se sklouznul na vlnce, možná trošku. Hlídal jsem si to zezadu a pak jsem si říkal, že není nač čekat. Opravdu jsem tam nechal všecko. Už jsem věděl, že je nepředjedu, ale snažil jsem se aspoň Němce (Jakoba) Thordsena předjet,“ komentoval Dostál v nahrávce pro média průběh závodu.

Nakonec mu to stačilo na čtvrtou příčku. Před ním vedle vítězného Kopasze skončil ještě druhý Maďar Adam Varga a Portugalec Fernando Pimenta. Dostálovi nepomohly ani podmínky, vítr do zad není jeho oblíbený a v závěru mu vadily vlny, které vytvářel. „Neříkám, že by to dopadlo jinak v protivětru, ale troufám si říct, že snad jo,“ přemítal Dostál.

Celkově vystoupení v Szegedu hodnotil pozitivně. „Čtvrté místo oproti loňský desátým je úžasné. Bylo vidět, že na to mám, že jsem vyhrál rozjížďku a semifinále. To je dobrý ukazatel směrem do Paříže,“ uvedl. Interní souboj s krajanem Ondřejem Hirschem vyhrál suverénně, druhý český kajakář byl jen ve finále C.

Řáhová ve finále A na nejlepší nestačila, dojela s velkým odstupem poslední. Kajakářka Anežka Paloudová v náročném programu další finále A nevybojovala. Na olympijské pětistovce, která jí ve čtvrtek přinesla kvótu pro hry v Paříži, obsadila třetí příčku ve finále B. To jela také Barbora Betlachová, jež skončila v této jízdě šestá.