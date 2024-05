Brácha je fenomén, i já jsem ale vyrostl. Petr Fuksa o přípravě na Paříž

Účast pod pěti kruhy už mají jistou. Ačkoliv zkušenější Martin před Světovým pohárem v Szegedu, který se jel minulý víkend, onemocněl a do deblu nemohli nastoupit, český svaz jim nominaci potvrdil.

V Tokiu 2021 skončili na kilometru desátí, nyní je v Paříži čeká závod o pět set metrů kratší. „Tokio je ale už za námi,“ uvědomoval si pětadvacetiletý Petr na předsezonní tiskové konferenci. „Maximálně můžu těžit z toho, že jsem si vyzkoušel tíhu velkého okamžiku. Jinak mi ale přijde, že v každé sezoně začínám nanovo. Čeká nás jiná disciplína, hlavní budou závody v letošní sezoně.“

Jak se tedy na jejím startu cítíte?

Dobře. Na nominačních závodech se mi povedly vyhrát jak starty na kilometru, tak i pětistovka s bráchou. Dopadly, jak nejlépe mohly, jsem plný sil a doufám, že forma bude ještě před olympiádou gradovat.

Petr (vlevo) a Martin Fuksovi

Cítil jste na trénincích, že jste se bratrovi Martinovi zase o kousek přiblížil?

Na tréninku jsem bráchovi přiblížený už pár let. On je ale lepší závodní typ a vždycky, když jde do tuhého, podá lepší výkon. V čem cítím, že jsme se zlepšili, je debl. Takhle dobře se nám nikdy nejezdil.

Strávili jste s ním vzhledem k Paříži víc času?

Popravdě ani ne. V Kolumbii jsme na něm byli asi dvakrát, po ní čtyřikrát. Minimálně jednou týdně ho trénujeme, ale nějak víc ne.

V čem vidíte největší posun?

Brácha je fenomén, světová špička. Připadá mi, že jsem ale i já už trochu vyrostl a jsem dospělejší. Jsem víc klidnější a dokážu jet jinak než před lety. Taky jsme víc sehraní. I tělo vyspělo.

Nabral jste svaly?

Ano. Ještě se u mě nestoplo vyvíjení. V devatenácti jsem měl třeba šedesát kilo, v první sezoně mezi muži sedmdesát. Byl jsem vždycky menší, hubený. Teď jsem ale zmohutněl, váha mi ukazuje 83 kilo.

Zaměřil jste se na to?

Na sílu se zaměřuju vždycky. Ale přijde mi, že teď přišla právě s věkem. Měl jsem trochu pozdní vývoj. I otec mi říkal, že ho měl podobný a prý se do nejlepší formy taky dostal postupně. Doufám, že i já budu podobný případ.

Cítíte více svalů v kanoi?

Určitě. Jsme silově vytrvalostní sport, síla je tedy obrovsky důležitá. Ale jde samozřejmě o to, že když ji máte, tak ji musíte udržet po celý závod.

Petr (vpředu) a Martin Fuksovi během nominačních závodů

Zvednete v posilovně už víc než brácha?

To zase ne. Na bench press jsem se mu trochu přiblížil, ale pořád zvedám o pět kilo míň. Na přítah je pořád mnohem silnější, v něm dává třeba o deset víc.

Změnil jste třeba nějak i jídelníček?

Že bych něco výrazně změnil, to zase ne. Možná jsem si víc začal hlídat suplementaci a taky, abych jedl víc než dřív. I když třeba masa mám paradoxně méně. Stravu jsem konzultoval s výživovým poradcem Liborem Vítkem a právě masa jsem jedl až moc.